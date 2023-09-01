Коли навчався в університеті: українцям розповіли, чи зарахують до стажу роки навчання

В Україні страховий стаж складається з різних періодів роботи, служби, а також часу навчання. Але, згідно із законодавством, існують певні умови того, щоб освітній період вплинув на страховий стаж і, відповідно, на пенсію в майбутньому

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В Україні страховий стаж безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії. Тобто чим більший страховий стаж — тим вищі буду виплати. Але іноді виникають ситуації, що перед виходом на заслужений відпочинок страхового стажу недостатньо. У виданні "На пенсії" розповіли, як зарахувати до стажу період навчання в університеті.

Зазначається, що згідно з українським законодавством до стажу до 2004 року зараховуються періоди навчання за денною формою в:

ВУЗах;

профучилищах;,

навчальних закладах з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

аспірантурі;

докторантурі;

клінічній ординатурі.

При цьому якщо навчання відбувалося після 1 січня 2004 року, тоді цей період до стажу зараховано не буде.

"Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання", — ідеться в публікації.

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Пенсії в Україні: чи зарахують до страхового стажу неповний місяць роботи

Щоб підтвердити, що ви дійсно проходили навчання в конкретний період, необхідні довідки, в яких зазначається тривалість навчання у відповідні роки. Також у документах має бути інформація про те, коли саме було закінчено повний навчальний період або окремі його етапи.

Основним документом, що підтверджує стаж, є диплом.

"Саме тому, якщо йдеться про навчання, то в Пенсійному фонді, перш за все, дивляться на диплом, дату його видачі або дату захисту диплома", — йдеться в повідомленні.

При цьому важливо пам'ятати, що до стажу також не порахують період відпустки після навчання.

Раніше стало відомо, чому ПФУ може позбавити громадян пенсійних виплат. Так, держава може скасувати пенсії, якщо виплати громадянам здійснювалися на підставі фальшивих документів або одержувач певний час проживав за кордоном.

Також нагадаємо, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом.