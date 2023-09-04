Чи зарахують шахтарям службу в армії до стажу: у ПФУ пояснили

Деякі українці, яких призвали на військову службу, можуть розраховувати на зарахування стажу для призначення пенсії на пільгових умовах. Однак для цього потрібно відповідати кільком параметрам.

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Українці, якщо працювали на роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці, можуть оформити собі пенсію за віком на пільгових умовах. При цьому, якщо громадянин працював шахтарем, але його мобілізували до армії під час особливого періоду — це зарахується до шахтарського стажу і людина отримає право на пільгову пенсію. Як розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ), період військової служби не повинен перевищувати тривалості пільгової роботи.

Так, у держструктурі зазначили, що період роботи на шахті протягом повного робочого дня в особливо шкідливих або важких умовах підтверджується довідкою про пільговий характер роботи. Цей документ можна отримати на підприємстві.

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Також пільговий стаж можна підтвердити в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування. Цей варіант використовується, якщо підприємство продовжує діяльність на тимчасово окупованій території або території, де ведуться бойові дії.

Хто ще з українців може достроково вийти на пенсію

За інформацією ПФУ, таким правом можуть скористатися громадяни з особливим статусом. Наприклад:

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей;

особи, яким на час звільнення через скорочення штату або за станом здоров'я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

через скорочення штату або за станом здоров'я залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку; учасники ліквідації та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Зазначимо, що Україна систематично підвищує вимоги до мінімального страхового стажу для отримання пенсії у віці 60 років. Наприклад, у 2023 році громадянам знадобиться 30 років страхового стажу, щоб вчасно отримати пенсію. Однак, з кожним роком цей період збільшується, і до 2028 року мінімальний необхідний стаж становитиме вже 35 років.

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Раніше в ПФУ пояснили, чому деяких громадян можуть залишити без пенсійних виплат. Так, держава може скасувати пенсії, якщо виплати громадянам здійснювалися на підставі фальшивих документів або одержувач певний час проживав за кордоном.

Також у Фонді розповіли, хто з пенсіонерів віком 70 років має право на отримання додаткових 300 гривень до пенсії.