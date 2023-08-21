Деякі українці можуть вийти раніше на пенсію: що для цього потрібно

Розмір дострокової пенсії залежить від кількості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачували страхові внески.

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Деякі категорії українців можуть достроково вийти на пенсію. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" право на призначення пенсії за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років, в залежності від отриманого страхового стажу. Зокрема, для отримання пенсії у 2023 році у віці 60 років потрібно мати від 30 років стажу, після досягнення 63 — не менше 20 років стажу, а після 65 — 15.

Проте певні категорії громадян можуть вийти на пенсію до досягнення 60-річного віку. Це стосується:

особів, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці;

учасників ліквідації та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Крім них, право на достроковий вихід на пенсію мають особи з особливим статусом:

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сім’ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України;

багатодітні матері та матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей;

особи, яким на час звільнення через скорочення штату або за станом здоров’я залишилося не більше півтора року до досягнення пенсійного віку.

В ПФУ додали, що пенсії до досягнення 60 років призначаються безстроково, їх розмір залежить від кількості страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, як відбувається призначення пенсії та чи зарахують до повного стажу неповний місяць роботи. Крім цього, у Фонді пояснили, хто з пенсіонерів, які досягли віку 70 років, мають право на отримання додаткових 300 гривень до пенсії.