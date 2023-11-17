Субсидії в Україні: в яких випадках можуть не надати або скасувати пільги на ЖКГ

Щодо заборгованості з оплати ЖКГ у Мінсоцполітики зазначили, що житлова субсидія може бути призначена, зокрема, у разі укладення договору реструктуризації заборгованості.

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Субсидія в Україні надається малозабезпеченим громадянам. Однак житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійним фондом отримано від надавачів житлово-комунальних послуг інформацію про наявність в особи простроченої заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї.

Чому скасовують субсидію

Причини скасування пільг на оплату ЖКГ можуть бути різними, основні такі:

змінився склад сім'ї отримувача, а відповідно і дохід;

борги домогосподарства за ЖКП перевищують 680 гривень і прострочені на термін більш як 90 днів;

отримувач субсидії помер;

родина змінила місце проживання.

Субсидія і заборгованість з оплати комунальних послуг

Щодо заборгованості з оплати ЖКГ у міністерстві зазначили, що житлова субсидія може бути призначена, зокрема, у разі укладення договору реструктуризації заборгованості між надавачем та споживачем комунальної послуги. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію.

"Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня", — пояснили в Мінсоцполітики.

Перегляд субсидій на житло для нового опалювального періоду повинен був проводитися в жовтні. У попередньому опалювальному сезоні середній розмір житлової субсидії для українців становив до 1600 гривень на місяць. Цього осіннього періоду, враховуючи підвищення тарифів на електроенергію, розмір субсидії може збільшитися.

Крім того, внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2023/2024. За інформацією Мінсоцполітики, внутрішньо переміщені особи без реєстрації, але з фактичним проживанням у житловому приміщенні без договору оренди, можуть отримувати субсидію.

Нагадаємо, що з 2023 року в Україні запровадили посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після відповідних виплат.