Субсидії переселенцям: українцям пояснили, як отримати пільгу після переїзду

Субсидія надається українцям, яким важко сплачувати самостійно комунальні послуги через різні життєві обставини. Фокус пояснює, чи мають право на пільгу переселенці у 2023 році.

Related video

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2023/2024. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

За інформацією відомства, внутрішньо переміщені особи без реєстрації, але з фактичним проживанням у житловому приміщенні без договору оренди, можуть отримувати субсидію.

Важливо

Кияни отримають виплати з нагоди Дня Незалежності: хто отримає гроші

"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", — йдеться у повідомленні.

Щоби отримати субсидію, переселенцям потрібно звертатися в один із держорганів:

до уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до сервісного центру Пенсійного фонду.

Також житлову субсидію можна оформити онлайн, якщо скористатися наступними сервісами:

порталом Дія;

вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільним додатком ПФУ.

Для оформлення пільги потрібно зібрати деякі документи. А саме:

заяву про призначення субсидії;

декларацію про доходи та витрати, в якій, зокрема, декларується склад домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідку про ВПО.

Субсидія при купівлі мотоцикла: чи є проблеми

На початку серпня у Пенсійному фонді пояснили, чи варто розраховувати на субсидію громадянину, який придбав мотоцикл за 21 тисячу гривень (560 доларів).

Важливо

50% знижки на оплату комуналки: як українцям отримати додаткові пільги від держави

У держструктурі пояснили, що вартість мотоцикла не перевищує чотирьох мінімальних зарплат, встановленої Урядом на 2023 рік. Зокрема мінімальна заробітна плата у 2023 році — 6 700 гривень, тоді чотири зарплати — 26 800 грн. Отже, оскільки мотоцикл коштує менше, то субсидія збережеться.

Як випливає з пояснення, якщо придбати дорожчий транспортний засіб — наприклад, Honda XR 2022 за 2 700 дол. — то субсидію мали б скасувати.

Нагадаємо, що з 2023 року в Україні запровадили посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення по допомогу, її отримання, а також після відповідних виплат.