Социальная защита: на какие финансовые льготы имеют право участники боевых действий

По информации юристов, участники боевых действий могут рассчитывать на ряд льгот финансового характера, в частности на уплату налогов, сборов, пошлин и других платежей.

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Государство пытается поддерживать и помогать военнослужащим, которые защищают Украину. Для участников боевых действий (УБД) предусмотрен ряд льгот, в том числе и финансовых, сообщается на вебсайте "Бесплатная юридическая помощь".

Какие финансовые льготы имеют УБД

Участники боевых действий, как предусмотрено Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", имеют право на:

скидку в 75 % на топливо, если проживает в доме, не имеющем центрального отопления;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом. Также УБД имеет право на получение бесплатно электронного билета.

лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

дополнительные финансовые льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет;

абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;

ежегодная разовая денежная помощь.

Участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, выплачиваемая вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.