Чем субсидия отличается от льготы: в ПФУ объяснили главные отличия

В Пенсионном фонде отметили, что при наличии одновременно права на субсидию и на льготу предоставляется только один из видов помощи.

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Многие граждане путают такие понятия как "жилищная субсидия" и"льгота на жилищно-коммунальные услуги" и даже часто считают, что это разные названия одной и той же выплаты. В Пенсионном фонде Украины объяснили, чем отличаются эти понятия.

"Это не совсем так. Действительно, общим является то, что это помощь, которая предоставляется государством на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", — сообщили в фонде.

В ПФУ отметили, что жилищная субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг — это два разных вида выплат.

Что такое жилищная субсидия

Жилищная субсидия — это помощь от государства тем семьям, доходы которых не позволят им самостоятельно оплатить в полном объеме средства за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Это помощь, которая зависит исключительно от имущественного и материального положения домохозяйства. То есть, если домохозяйство имеет низкий доход, то может получать помощь от государства на оплату коммунальных услуг (жилищную субсидию).

Условия назначения этой помощи и порядок их предоставления определены в Положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Что такое льгота

Льгота — установленное законодательством преимущество, предоставляемое определенным категориям лиц. Например, это ветераны войны, члены семей военнослужащих, погибших (умерших) ветеранов войны, дети войны, многодетные семьи и др.

В Пенсионном фонде отметили, что в зависимости от категории получателей льгота на оплату ЖКУ может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяется Порядком предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины № 373 от 17.04.2019.

"Если в одном жилом помещении право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют несколько льготников, расчет суммы льготы осуществляется одному из таких льготников, который имеет право на больший по размеру процент скидки платы, с учетом размера льгот других льготников", — говорится в постановлении Кабмина. Уполномоченные органы имеют право в случае необходимости проверять обоснованность выдачи и достоверность документов, представленных для предоставления льгот.

В ПФУ отметили, что при наличии одновременно права на субсидию и на льготу предоставляется один из видов помощи.

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