В Украине усилят проверки получателей субсидий: кого лишат выплат
Государственные инстанции будут проводить три этапа проверки выплат субсидии в Украине. При выявлении нарушения помощь прекращается, а переплату заставят вернуть государству.
В Украине будут проводить масштабную проверку получателей субсидий, поэтому некоторые украинцы могут лишиться соответствующих льгот. Подробности указаны в приказе №190 Министерства финансов Украины.
Те, кто получает субсидии в 2023 году, пройдут проверки. В ведомстве отметили важность таких мер. Верификация производится ежегодно, а начисление субсидии производится для определенных категорий граждан. В 2023 году вводится усиленный вариант мониторинга соответствующих выплат. Информацию соответствующие инстанции получат из четырех реестров:
- реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины
- реестр Миграционной службы
- реестр Государственной налоговой службы
- реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции
Кабмин считает, что очень важно урегулировать этот вопрос. Инициатива по проверке субсидиантов состоит якобы в том, чтобы "очистить" списки от правонарушителей.
Объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Финансовые выплаты государство предоставляет исключительно тем, кто в них нуждается. Службы будут проводить три этапа проверки. При обращении за помощью, ее получении, а также после соответствующих выплат.
Специалисты могут получить данные и проверить каждого гражданина. Речь идет о такой информации:
- зарегистрированные транспортные средства
- реквизиты документов
- бюджетные счета и зачисление поступлений по уплате штрафов за уголовные или административные нарушения
- таможенное оформление транспорта, составных частей
- источники доходов
В случае обнаружения нарушения выплаты прекращаются. Средства заставят вернуть государству переплату.
Фокус 13 июня сообщил, субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг и дальше выдают. В материале опубликована информация для граждан, арендующих жилье в 2023 году.