В Украине усилят проверки получателей субсидий: кого лишат выплат

Государственные инстанции будут проводить три этапа проверки выплат субсидии в Украине. При выявлении нарушения помощь прекращается, а переплату заставят вернуть государству.

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В Украине будут проводить масштабную проверку получателей субсидий, поэтому некоторые украинцы могут лишиться соответствующих льгот. Подробности указаны в приказе №190 Министерства финансов Украины.

Те, кто получает субсидии в 2023 году, пройдут проверки. В ведомстве отметили важность таких мер. Верификация производится ежегодно, а начисление субсидии производится для определенных категорий граждан. В 2023 году вводится усиленный вариант мониторинга соответствующих выплат. Информацию соответствующие инстанции получат из четырех реестров:

реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины

реестр Миграционной службы

реестр Государственной налоговой службы

реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции

Кабмин считает, что очень важно урегулировать этот вопрос. Инициатива по проверке субсидиантов состоит якобы в том, чтобы "очистить" списки от правонарушителей.

Объемы пособий, выплачиваемых не по назначению, могут достигать более 10%. Финансовые выплаты государство предоставляет исключительно тем, кто в них нуждается. Службы будут проводить три этапа проверки. При обращении за помощью, ее получении, а также после соответствующих выплат.

Специалисты могут получить данные и проверить каждого гражданина. Речь идет о такой информации:

зарегистрированные транспортные средства

реквизиты документов

бюджетные счета и зачисление поступлений по уплате штрафов за уголовные или административные нарушения

таможенное оформление транспорта, составных частей

источники доходов

В случае обнаружения нарушения выплаты прекращаются. Средства заставят вернуть государству переплату.

Фокус 13 июня сообщил, субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг и дальше выдают. В материале опубликована информация для граждан, арендующих жилье в 2023 году.