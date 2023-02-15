Приложение "Дія" предложит 6 новых услуг: чего следует ожидать пользователям

Жениться, получить новое водительское удостоверение и растаможить машину теперь украинцы смогут за несколько минут онлайн.

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В приложении и на портале "Дія" в скором времени появятся новые сервисы. О шести услугах, которые станут доступнее для граждан Украины, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Запись на свадебную церемонию

Эта услуга уже реализована на портале, однако ее нет в приложении. В настоящее время подача заявления может отнять у вас около 10 минут, а ответ на запрос вы получите в течение рабочего дня. Стоимость услуги зависит от выбранных услуг и дня регистрации брака, составляет от 0,85 грн до 1649 грн.

Один из партнеров может заполнить заявку на брак, а другому необходимо только поставить электронную подпись. Время и место регистрации, тип церемонии, свадебные обряды и т.д. молодожены выбирают онлайн — во время заполнения заявки.

Расписаться в телефоне не получится, поэтому в выбранное время нужно физически прийти вдвоем в ДРАЦС. Зарегистрировать брак без личного присутствия молодоженов пока невозможно.

Однако в Минцифры обещают, что вскоре заявление на брак можно будет подать еще быстрее. Получение услуги занимает всего 15 минут.

Замена водительского удостоверения

На портале можно восстановить удостоверение, если документ похищен, потерян или поврежден. Можно за 10 минут подать заявку, оплатить чуть больше 200 грн, подождать 5 рабочих дней и получить новое удостоверение в МВД. Но благодаря новой услуге ехать за документом не обязательно.

Заменить водительское удостоверение можно будет не только с ID-картой, но и имея загранпаспорт или вид на постоянное/временное проживание. За новыми правами ехать в МВД не нужно, ведь их можно будет получить в формате digital first. То есть по желанию можно будет пользоваться только цифровым аналогом удостоверения, а о пластиковом забыть.

Отмена статуса "подобающий пользователь автомобиля"

Владелец транспортного средства может назначить онлайн подобающего пользователя. Этот человек сможет ездить на, например, автомобиле, которым не владеет. И все это можно сделать онлайн за несколько минут, имея смартфоны и немного свободного времени. Однако отменить этого пользователя уже сложнее: владельцу нужно идти в территориальный сервисный центр МВД и подавать заявление. Другой вариант — ждать, ведь срок назначения подобающего пользователя когда-нибудь истечет. Время ожидания будет зависеть от того, какой срок поставил владелец при назначении: это может быть месяц, а может и год.

Но скоро идти в сервисный центр или ждать будет необязательно, ведь отменить подобающего пользователя можно будет онлайн.

Электронная выписка о несудимости

Эта услуга также уже реализована на портале, однако вскоре выписки будут подтягиваться автоматически в приложении "Дія". Сейчас для получения этой выписки нужно подать заявку и потратить до 10 минут. Но эту услугу тоже решили ускорить до нескольких минут. Если данные в реестрах, ничего вводить в ручную не нужно будет: информация появится автоматически.

Решение судебных дел

Судебные решения будут подписаны электронной подписью судьи и будут иметь одинаковую юридическую силу с бумажными документами. Пока можно получить копию судебного решения через услугу "Электронный суд" или с очередями физически.

Растаможка автомобиля

Растаможить машину можно будет в несколько кликов, обещают в Минцифре. Эта услуга станет одной из первых цифровых в таможенной сфере. Кроме того, расчет таможенной пошлины будет происходить по новой системе, чтобы человеческий фактор полностью исключить. На сумму платежей будет влиять год выпуска и эксклюзивность авто, тип топлива и объем двигателя. Растаможка электрокаров будет бесплатной.

Растаможка автомобиля будет происходить в три этапа: сначала владельцу нужно будет заполнить декларацию в "Дія", затем оплатить таможенные платежи и пройти контроль. Но на таможенном контроле владельцу машины присутствовать необязательно, ведь он сможет еще на этапе заполнения декларации указать перевозчиком другое лицо.

Напомним, 13 февраля в "Дія" проходило голосование за лучшую марку 2022 года. На выбор пользователям приложения было предложено 10 вариантов марок, выпущенных Укрпочтой в разное время. К примеру, в соревновании приняли участие марка, посвященная освобождению Херсона, и марка с известным лозунгом о российском корабле.

Также недавно специалист по кибербезопасности Константин Корсун дал комментарий Фокусу о пользе от сервиса "ЄВорог". Этот чат-бот позволяет украинцам через "Дія" сообщать о расположении российских войск и их перемещении. Авторизированный пользователь может отправить властям фото, описание и геолокацию через смартфон. Однако, по мнению специалиста, система недовершена, ведь публичность помощи вредит ее эффективности. Количество ложных заявок очень велико, поэтому, по мнению Корсуна, звонки напрямую в СБУ в случае необходимости скорее бы приносили результат.