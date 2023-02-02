Есть ли реальная польза от сервиса "єВорог": эксперт оценил риски для украинцев

По мнению Константина Корсуна, гражданское предприятие не может эффективно выполнять работу военных и спецслужб.

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Государственное предприятие "Дія" раскрыло в Telegram, что происходит с заявками после отправки в сервис "єВорог". Специалист по кибербезопасности Константин Корсун оценил риски для украинцев в комментарии Фокусу.

"єВорог" — это чат-бот в мессенджере Telegram, позволяющий сообщать украинским властям о перемещениях и местоположении российских войск на территории Украины. Любой человек, авторизованный в приложении "Дія", может отправить сообщение с фото, описанием и геолокацией, которые затем могут использовать Силы обороны.

Как утверждает ГП "Дія", с начала запуска сервисом воспользовались более 455 тысяч раз. Заявки пользователей обрабатывают несколько линий поддержки, отсеивая ложные и бесполезные. Если сообщение содержит данные о российской технике или военных, то передается в Минобороны, если о взрывоопасных предметах — то ГСЧС. После проверки специалистами, одобренная информация также переносится на цифровую карту, которая поддерживает системы правоохранительных органов, а также инструменты автоматизированного боя ВСУ.

"Пользуетесь "єВорогом" — помогаете Украине победить. Не забывайте заботиться о собственной безопасности", — подытожила пресс-служба.

Константин Корсун обратил внимание, что публичные призывы предоставлять информацию грозят организованными кампаниями по дезинформации украинцев, особенно со стороны России, которые десятилетиями используют весьма эффективную команду дезинформаторов. Проверка, оценка и фильтрация столь огромного потока данных занимает огромное количество времени и человеческих ресурсов.

"Получается примерно такая математика: скажем, 100 тысяч сообщений 100 сотрудников обрабатывали 2-3 недели. В результате кропотливого труда нашли действительно ценную информацию, и СБУ задержала коллаборанта. Или альтернативная опция: сознательный гражданин сразу сообщил СБУ на горячую линию и коллаборанта задержали в первый же день. Результат одинаков, но без потери времени. Зато 100 человек получали зарплату и очень устали, "защищая Родину", — высказался эксперт.

Возникает вопрос, почему массовым сбором разведданных занимается не СБУ, ГУР, Генштаб ВСУ, а гражданское предприятие "с сомнительной технической квалификацией", как выразился Константин Корсун. Он добавил, что украинские военные и спецслужбы постоянно собирают информацию профессиональными методами: с помощью агентуры, вербовки, спецопераций и тех же "горячих линий". Эту работу выполняют специалисты, прошедшие обучение, а источники информации легко фильтруются.

"Основным коммуникационным каналов врага является Телеграмм – полностью российский продукт, под их же контролем, и с сомнительной защищенностью", — подчеркнул Константин Корсун.

По его мнению, качество работы ГП "Дія" легко оценить по работе технической поддержки одноименного приложения. Специалист напомнил, как в сервисе не подтягивались сертификаты о вакцинации, "терялись" документы и заявки на выплаты, а команда техподдержки отвечала на просьбы о помощи либо через несколько дней, либо "неадекватными отписками". Он усомнился, что с тех пор качество и количество сотрудников предприятия значительно возросло.

"Я не могу пока сказать, есть ли реальная польза от "єВорог". Или есть ли от него вред. И чего больше. Просто не имею соответствующей достоверной информации. Как бывший контрразведчик и современный эксперт по кибербезопасности, я лишь попытался оценить сам принцип. Что же происходит на самом деле "под водой" – почти никто пока не знает. Но я уверен, что после нашей победы информации на эту и другие темы бурной деятельности "диевых" станет больше. И она будет оценена по достоинству", — подытожил Константин Корсун

Еще в апреле специалист по кибербезопасности Андрей Баранович рассказал, как чатбот "єВорог" угрожает жителям Украины. По его словам, россияне могут выследить и жестоко наказать граждан, пользующихся сервисом на оккупированных территориях.