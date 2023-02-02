Чи є реальна користь від сервісу "ЄВорог": експерт оцінив ризики для українців

На думку Костянтина Корсуна, цивільне підприємство не може ефективно виконувати роботу військових та спецслужб.

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Державне підприємство "Дія" розкрило в Telegram, що відбувається із заявками після відправки в сервіс "ЄВорог". Фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун оцінив ризики для українців у коментарі Фокусу.

"ЄВорог" — це чат-бот у месенджері Telegram, який дозволяє повідомляти українську владу про переміщення та місце розташування російських військ на території України. Будь-яка людина, авторизована у додатку "Дія", може надіслати повідомлення з фото, описом та геолокацією, які потім можуть використовувати Сили оборони.

Як стверджує ДП "Дія", з початку запуску сервісом скористалися понад 455 тисяч разів. Заявки користувачів обробляють кілька ліній підтримки, відсіюючи неправдиві та непотрібні. Якщо повідомлення містить дані про російську техніку чи військових, то передається до Міноборони, якщо про вибухонебезпечні предмети — то ДСНС. Після перевірки фахівцями схвалена інформація також переноситься на цифрову картку, яка підтримує системи правоохоронних органів, а також інструменти автоматизованого бою ЗСУ.

"Користуєтеся "єВорогом" — допомагаєте Україні перемогти. Не забувайте піклуватися про власну безпеку", — підсумувала пресслужба.

Костянтин Корсун звернув увагу, що публічні заклики надавати інформацію загрожують організованими кампаніями з дезінформації українців, особливо з боку Росії, які десятиліттями використовують дуже ефективну команду дезінформаторів. Перевірка, оцінка та фільтрація такого величезного потоку даних займає величезну кількість часу та людських ресурсів.

Виходить приблизно така математика: скажімо, 100 тисяч повідомлень 100 співробітників обробляли 2-3 тижні. У результаті кропіткої роботи знайшли справді цінну інформацію, і СБУ затримала колаборанта. Або альтернативна опція: свідомий громадянин відразу повідомив СБУ на гарячу лінію і колаборанта затримали того ж дня. Результат однаковий, але без втрати часу. Зате 100 осіб отримували зарплату і дуже втомилися, "захищаючи Батьківщину", — висловився експерт.

Виникає питання, чому масовим збором розвідданих займається не СБУ, ГУР, Генштаб ЗСУ, а цивільне підприємство "із сумнівною технічною кваліфікацією", як сказав Костянтин Корсун. Він додав, що українські військові та спецслужби постійно збирають інформацію професійними методами: за допомогою агентури, вербування, спецоперацій і тих самих "гарячих ліній". Цю роботу виконують фахівці, які пройшли навчання, джерела інформації легко фільтруються.

"Основним комунікаційним каналом ворога є Телеграм — повністю російський продукт, під їхнім же контролем, і із сумнівною захищеністю", — підкреслив Костянтин Корсун.

На його думку, якість роботи ДП "Дія" легко оцінити щодо роботи технічної підтримки однойменного додатку. Фахівець нагадав, як у сервісі не підтягувалися сертифікати про вакцинацію, "втрачалися" документи та заявки на виплати, а команда техпідтримки відповідала на прохання про допомогу або через кілька днів, або "неадекватними відписками". Він засумнівався, що відтоді якість та кількість працівників підприємства значно зросла.

"Я не можу поки що сказати, чи є реальна користь від "єВорєг". Чи є від нього шкода. І чого більше. Просто не маю відповідної достовірної інформації. Як колишній контррозвідник і сучасний експерт з кібербезпеки, я лише спробував оцінити сам принцип. Що ж відбувається насправді "під водою" — майже ніхто поки не знає. Але я впевнений, що після нашої перемоги інформації на цю та інші теми бурхливої діяльності "дієвих" стане більше. І вона буде гідно оцінена", — підсумував Костянтин Корсун.

Ще у квітні фахівець із кібербезпеки Андрій Баранович розповів, як чат-бот "єВорог" загрожує жителям України. За його словами, росіяни можуть вистежити та жорстоко покарати громадян, які користуються сервісом на окупованих територіях.