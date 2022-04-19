На кону стоять життя: експерт розповів, як чат-бот Мінцифри "єВорог" загрожує українцям

Російські військові можуть вирахувати та вбити користувачів чату "єВорог", які перебувають на окупованій території України.

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Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот "єВорог" для збору інформації про російських військових. Фахівець із кібербезпеки Андрій Баранович розповів Фокусу, яка небезпека загрожує українцям, які користуються цим сервісом.

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17 квітня Мінцифри в Telegram-каналі закликало українців не обговорювати дії ЗС РФ на окупованих територіях по телефону або в соціальних мережах, натомість запропонувало використовувати спеціальний чат-бот у Telegram. Як заявила пресслужба, "єВорог" дозволяє таємно ділитися з українськими військовими інформацією про місцезнаходження та переміщення ворожих сил.

Як запевняє Андрій Баранович, чат-бот не є таким безпечним для українців і може призвести до людських жертв. Він звернув увагу, що сервіс вимагає пройти авторизацію через додаток "Дія" та підтвердити особистість.

"Якщо бот зламають росіяни, то вони просто повбивають тих, хто хоче допомогти нашій армії. Сама наявність каналів або ботів в історії Telegram може виявитися фатальною, якщо окупант залізе в телефон", — пояснив він.

[ + – ] Скриншот чат-бота "єВорог" Фото: Скриншот

Андрій Баранович додав, що звичайні громадяни, які бажають допомагати армії, не володіють навичками розвідників, тому влада має розповідати їм про правила інформаційної безпеки та можливі ризики. На його думку, варто також налагодити канали зв'язку, які не відрізнятимуться від звичних речей. Наприклад, сайт, куди можна зайти лише через анонімний браузер TOR.

"Завжди можна сказати, що TOR потрібен, щоб ходити у ВК або дивитися порно", — зазначив експерт.

На своїй сторінці у Facebook Андрій Баранович звернувся до керівництва Мінцифри:

"У разі витоку логів, або навіть якщо окупанти просто знайдуть "секретний бот" в історії "телеги", це коштуватиме людям голови. Зробіть TOR-сайт замість бота, не повторюйте попередні помилки".

У коментарі до посту він порадив тим, хто скористався чат-ботом на окупованій території, скинути налаштування телефону до заводських, вийти зі всіх акаунтів, а важливу інформацію передавати через знайомих або хоча б електронною поштою.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці за допомогою чат-бота "єВорог" видали ЗСУ десятки ворожих станцій зв'язку Редут-2УС. За два дні роботи сервісу користувачі надіслали близько 30 заявок.