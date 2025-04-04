Військові зможуть одружуватись в "Дії" поза чергою, — Федоров

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить військовим отримати пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через "Дію".

Related video

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram-каналі. Він додав, що військові зможуть одружуватися попри відстань, навіть якщо перебувають на полі бою. Для захисників ця послуга важлива.

"Розширюємо можливості для тих, хто захищає Україну. Запустимо пріоритетний запис на Шлюб онлайн для військових — вони окремо бронюватимуть дату церемонії", — написав очільник відомств.

Як скористатись послугою

Військові мають обрати у сервісах застосунку "Армія+" послугу "Шлюб онлайн". Після система автоматично перекине особу в "Дію", присвоїть пріоритетність на запис на одруження та забезпечить окремий запис на шлюб.

"Шлюб онлайн у Дії став справжнім проривом: 4 000+ пар уже офіційно побралися, 19 000+ подали заявки, а ще 2+ мільйони українців зробили пропозиції. Усуваємо бар’єри, щоб ваше кохання не знало перешкод", — йдеться в повідомленні у додатку "Дія".

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що у додатку "Дія" запрацювала послуга онлайн-шлюбів. В Мінцифри розповіли, що лише кількома кліками у смартфоні можна подати заяву про шлюб, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишили своє та одружитися.

Додамо, що в Україні запрацювала система "єКоноплі". Система допоможе підприємцям, які займаються вирощуванням та переробленням медичних конопель.