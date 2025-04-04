Военные смогут жениться в "Дії" вне очереди, — Федоров

Кабинет министров принял постановление, которое позволит военным получить приоритет в выборе даты и времени для регистрации брака онлайн через "Дію".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале. Он добавил, что военные смогут жениться несмотря на расстояние, даже если находятся на поле боя. Для защитников эта услуга важна.

"Расширяем возможности для тех, кто защищает Украину. Запустим приоритетную запись на Брак онлайн для военных — они отдельно будут бронировать дату церемонии", — написал глава ведомств.

Как воспользоваться услугой

Военные должны выбрать в сервисах приложения "Армия+" услугу "Брак онлайн". После система автоматически перебросит лицо в "Дію", присвоит приоритетность на запись на бракосочетание и обеспечит отдельную запись на брак.

"Брак онлайн в Дії стал настоящим прорывом: 4 000+ пар уже официально поженились, 19 000+ подали заявки, а еще 2+ миллиона украинцев сделали предложения. Устраняем барьеры, чтобы ваша любовь не знала препятствий", — говорится в сообщении в приложении "Дія".

Напомним, что 9 сентября стало известно, что в приложении "Дія" заработала услуга онлайн-браков. В Минцифры рассказали, что всего несколькими кликами в смартфоне можно подать заявление о браке, выбрать дату церемонии, изменить фамилию или оставить свою и жениться.

Добавим, что в Украине заработала система "еКонопля". Система поможет предпринимателям, которые занимаются выращиванием и переработкой медицинской конопли.