В Украине заработала система "еКонопля": как зарегистрироваться и получить услуги

В электронной системе "еКонопля" размещена интерактивная карта, на которой зарегистрированные пользователи будут видеть посевы каннабиса, рассказали в Минагрополитики.

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Министерство аграрной политики и продовольствия сообщили о начале работы информационно-коммуникационной системы "еКонопля". Система поможет предпринимателям, которые занимаются выращиванием и переработкой медицинской конопли. Чтобы получить доступ к системе, достаточно иметь квалифицированную электронную подпись и воспользоваться вебпорталом "Дія". О работе системы "еКонопля" рассказали на портале ведомства.

Пресс-служба ведомства сообщила, что "еКонопля" заработала 10 марта. Вход и работа происходит через "Дію" и при этом происходят запросы в четыре государственных реестра (среди них — реестр предпринимателей, земельный кадастр, реестр сертифицированных семян, еРослинництво и т.д.). Указано также, зачем ввели новую систему: чтобы снизить коррупцию и злоупотребления, ускорить и облегчить работу предпринимателей, упростить учет и статистику.

В статье Минагрополитики рассказывается о пяти модулях, которые входят в состав системы. Каждый модуль — новая возможность для предпринимателей, которые хотят легально сеять коноплю и получать качественный урожай. Кроме того, в системе будет интерактивная карта, которая поможет отыскать, где выращивают растение. Не ясно, что именно видят на карте пользователи: только свои посевы или, в том числе, поля других предпринимателей.

Конопля в Украине — какие возможности новой системы естьКонопля Фото: Скриншот

Конопля в Украине — как зарегистрироваться в системе

На портале Минагрополитики разместили pdf-файл, в котором описана процедура регистрации в системе "еКонопля". Указано, что для регистрации и дальнейшей работы нужно сделать семь шагов:

авторизоваться на портале или в приложении "Дія". Для этого следует указать квалифицированную электронную подпись (КЭП). Вход в систему — по ссылке;

зарегистрироваться как предприниматель, который будет заниматься коноплей;

сформировать перечень участков, на которых официально будет выращиваться каннабис;

сообщить о посевах;

загрузить копии заявлений на исследование уровня тетрагидроканнабинола (ТГК). В медицинском каннабисе уровень ТГК — равный или более 0,3, указано на портале Минздрава;

загрузить данные лабораторных исследований;

сообщить об урожае.

Конопля в Украине — как зарегистрироваться в системе еКонопля Фото: Скриншот

Отметим, в феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Как пояснили эксперты, мнения которых собрал Фокус, речь идет о применении в медицине, науке и промышленности. На сегодня запрещено применение этого вещества для рекреационного потребления (то есть для восстановления сил и здоровья).

Напоминаем, 11 декабря 2024 года член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина сообщила, когда в аптеках появятся лекарства на основе каннабиса.