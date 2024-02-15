Легализация медицинского каннабиса: президент подписал закон (скриншот)

По информации Верховной Рады, закон о легализации медицинского каннабиса вступит в силу через полгода после его опубликования, то есть примерно во втором полугодии 2024 года.

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Во вторник, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вернул со своей подписью закон о регулировании оборота растений рода конопли для медицинских, промышленных и научно-технических целей. Об этом свидетельствует информация на карточке закона №7457 на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

Известно, что упомянутый закон вступит в силу через полгода после его опубликования, то есть примерно во втором полугодии 2024 года.

Фото: Скриншот

Как отмечает ВВС News Украина, доступными лекарства на основе медицинского каннабиса станут не сразу — правительство еще должно разработать необходимые механизмы, а это может затянуться на полгода.

Медицинский каннабис легализовали — что известно

Во-первых, стоит акцентировать внимание, как пишут эксперты, на том, что закон регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной сферах. А вот распространение марихуаны для рекреационного потребления останется преступлением.

Во-вторых, производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать медицинский каннабис смогут только те юридические лица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат. Кроме того, работать они будут под круглосуточным видеонаблюдением и безусловным доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Однако Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли и механизма отбора проб на содержание наркотических веществ, поэтому, возможно, лицензии и не понадобятся.

В-третьих, препараты на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Его будет выписывать врач каждому пациенту в соответствии с его состоянием, как это происходит, например, с морфином.

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Лицензии не нужны: в Украине разработают реестр производителей конопли, — Минагрополитики

Фокус писал, что 16 января депутаты Верховной Рады разблокировали подписание законопроекта о каннабисе.