Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе, — нардеп

По словам парламентария от партии "Голос" Ярослава Железняка, его коллеги из фракции "Батькивщина" провалили блокировку принятия законопроекта. Теперь его отправят на подпись президенту.

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В ходе пленарного заседания Верховной Рады Украины 16 января народные депутаты не одобрили проект постановления об отмене принятия во втором чтении и в целом закона о легализации медицинского каннабиса (№7457). Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк (партия "Голос") в своем Telegram-канале.

"Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Блокирующее постановление #7457п провалено", — написал нардеп.

Предыстория законопроекта о легализации медицинского каннабиса

В конце декабря депутаты из фракции "Батькивщина" предложили в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии вторым чтением и в целом закона о легализации медицинского каннабиса.

После принятия законопроекта парламентом он будет ожидать подписи президента и вступит в силу через полгода.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

В феврале 2023 года профильный комитет Рады поддержал законопроект об использовании медицинского каннабиса. Президент Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и предоставление доступа к таким лекарствам всем, кто в этом нуждается.

21 декабря 2023 года украинский парламент проголосовал за легализацию медицинского каннабиса в стране на втором чтении. Это открывает возможность использования лекарств на основе конопли, их производства и проведения научных исследований. За этот закон проголосовали 248 нардепов.