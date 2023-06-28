Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис в Украине (видео)

По словам президента, наша страна должна применять лучшие мировые практики в реабилитации, в том числе те, которые кажутся сложными или непривычными.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса на территории Украины. Об этом глава государства сказал во время выступления в Верховной Раде ко Дню Конституции Украины 28 июня.

Украинский лидер заявил, что страна нуждается в сильной отрасли ментальной и физической реабилитации. Речь идет о сооружении реабилитационных центров, а также об обучении соответствующих специалистов.

Владимир Зеленский призвал использовать лучшие мировые практики для поддержки граждан, даже если они кажутся сложными или непривычными. По его словам, Украина должна не только обеспечить реабилитацию своих граждан, но и стать глобальным экспортером практик восстановления и интеграции.

"Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — сказал президент.

Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса

Напомним, что во время своего выступления Владимир Зеленский подчеркнул, что победой Украины в полномасштабной войне с Россией можно считать только полное освобождение территорий.

Президент также отметил, что у Украины возникает потребность в разработке доктрины, которая определит ключевые аспекты будущего страны. Это обусловлено тем, что Украина находится на пути к победе в войне.

По словам Владимира Зеленского, Украина сама вправе определять, членом какого альянса она хочет стать. По словам главы государства, должно быть национальное согласие по поводу вопроса, какой будет победа Украины в войне.