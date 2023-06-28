Победа в войне все ближе: Зеленский предлагает идею доктрины для Украины

По словам президента Украины, РФ проигрывает во всех аспектах войны, что приближает нашу победу.

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У Украины возникает потребность в разработке доктрины, которая определит ключевые аспекты будущего страны. Это обусловлено тем, что Украина находится на пути к победе в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы", — сказал он.

По высказыванию президента, эта доктрина должна охватывать все важные аспекты, касающиеся Украины и будущего украинцев.

"И нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", — заверил Зеленский.

По мнению Зеленского, во всех своих усилиях Россия испытывает неудачи, и это уже не просто мечта, а реальность. Он также подчеркнул, что даже в настоящее время, несмотря на ведущуюся войну, украинцы продолжают двигаться по пути перемен.

"И я уверен, что первый день мира после этой войны, первый день нашей заслуженной победы станет и первым днем дальнейшей быстрой трансформации Украины. Основ нашей с вами жизни, наших институтов, экономических практик, социальных привычек, политик и повседневности. То, что мы не можем пока изменить сейчас, в условиях войны, мы изменим в процессе нашего восстановления. Нашей трансформации. Мы создадим новую и гораздо сильную Украину", — констатировал он.

Зеленский отметил, что какой быть Украине-победительнице "определим все вместе, равно как вместе защищаем свободу и независимость".

"Это справедливо. Конституция Украины устанавливает, что президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности и соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Президент Украины является гарантом стратегического, европейского и евроатлантического курса нашего государства", — резюмировал президент.

Зеленский уточнил, что для выполнения этих норм он и предлагает на общенациональном уровне обсудить основы, основные ориентиры будущей украинской доктрины.

"Нам нужно общее видение того, какой быть Украине после победы", — добавил он.

22 июня сообщалось о том, что ВС РФ теряют больше техники даже во время контрнаступления ВСУ. По данным аналитиков Oryx, с начала войны Россия потеряла 10 741 единицу техники, тогда как Украина потеряла 3 723 единицы.

Также, Фокус писал о том, что ВСУ создают условия для главного удара контрнаступления. По словам аналитиков ISW, об успехе украинского контрнаступления не следует судить по изменениям в контроле над местностью. Так, ВСУ могут планировать истощить российские войска перед главным ударом.