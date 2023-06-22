Хотят истощить россиян: ВСУ создают условия для главного удара контрнаступления, — ISW

По словам аналитиков, об успехе украинского контрнаступления не следует судить по изменениям в контроле над местностью. Так, ВСУ могут планировать истощить российские войска перед главным ударом.

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Медленный темп продвижения украинских сил может говорить о том, что ВСУ еще готовят направление для главного удара контрнаступления. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Так, в отчете от 21 июня говорится, что украинские официальные лица дали понять, что контрнаступление ВСУ будет представлять собой череду наступательных действий. Более того, текущие операции не являются основным направлением, которое планировалось командованием.

"Важно отметить, что нынешние украинские операции могут иметь не только территориальные цели. Украинские силы могут провести несколько наступательных операций на всем театре военных действий, чтобы постепенно истощить российские силы и создать условия для будущего главного удара", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, потери с обеих стороне неизбежны, однако тщательное планирование военного командования Украины направлено на то, чтобы их уменьшить. Более того, большие потери у россиян также являются важной целью.

"Об успехе украинских контрнаступлений не следует судить исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью, так как более широкие оперативные намерения украинских атак вдоль всей линии фронта могут быть основаны на постепенной деградации, истощении и расходовании российских возможностей", — заявили эксперты.

Напомним, что Пригожин заявил, что ВСУ уже форсируют Днепр и пребывают на Левобережье. Руководитель ЧВК "Вагнер" предположил, что россияне могут остаться без армии, а позже и без РФ. Такие последствия для народа страны-агрессорки, по его мнению, может нести продвижение защитников на фронте, которое замалчивают для Кремля.

Кроме того, западные СМИ назвали "рецепт" успеха контрнаступления Украины. Так, в последнее время Украина предпринимала терпеливые попытки подорвать боеготовность российской армии. Это подтверждают взрывы в тылу противника — на складах горючего, в штаб-квартирах и на железнодорожных путях.