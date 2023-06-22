Хочуть виснажити росіян: ЗСУ створюють умови для головного удару контрнаступу, — ISW

За словами аналітиків, про успіх українського контрнаступу не слід судити зі змін у контролі над місцевістю. Так, ЗСУ можуть планувати виснажити російські війська перед головним ударом.

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Повільний темп просування українських сил може говорити про те, що ЗСУ ще готують напрямок для головного удару контрнаступу. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у звіті від 21 червня йдеться, що українські офіційні особи дали зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде низкою наступальних дій. Понад те, поточні операції є основним напрямом, яке планувалося командуванням.

"Важливо зазначити, що нинішні українські операції можуть мати не лише територіальні цілі. Українські сили можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі воєнних дій, щоб поступово виснажити російські сили та створити умови для майбутнього головного удару", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, втрати з обох боків є неминучими, проте ретельне планування військового командування України спрямоване на те, щоб їх зменшити. Щобільше, великі втрати у росіян також є важливою метою.

"Про успіх українських контрнаступів не слід судити виключно за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак уздовж усієї лінії фронту можуть бути засновані на поступовій деградації, виснаженні та витрачанні російських можливостей", — заявили експерти.

Нагадаємо, що Пригожин заявив, що ЗСУ вже форсують Дніпро і перебувають на Лівобережжі. Керівник ПВК "Вагнер" припустив, що росіяни можуть залишитися без армії, а згодом і без РФ. Такі наслідки для народу країни-агресорки, на його думку, може мати просування захисників на фронті, яке замовчують для Кремля.

Крім того, західні ЗМІ назвали "рецепт" успіху контрнаступу України. Так, останнім часом Україна робила терплячі спроби підірвати боєздатність російської армії. Це підтверджують вибухи у тилу противника — на складах пального, у штаб-квартирах та на залізничних коліях.