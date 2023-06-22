Здивувати та перехитрити: західні ЗМІ назвали "рецепт" успіху контрнаступу України

Медіа CNN у своїй аналітиці пояснило, що останнім часом Україна робила терплячі спроби підірвати боєздатність російської армії. Це підтверджують вибухи у тилу противника — на складах пального, у штаб-квартирах та на залізничних коліях.

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Успіх контрнаступу ЗСУ, як і раніше, залежить від того, чи зможуть вони здивувати і перехитрити свого супротивника — ЗС РФ. Про це пише CNN у своєму матеріалі, опублікованому в середу, 21 червня.

"Успіх наступу України, як і раніше, залежить від того, чи зможе вона здивувати і перехитрити сили Москви — не в запеклому ближньому бою, а на ширшому стратегічному рівні. Мабуть, саме тому ми спостерігаємо повільний, а іноді й поступовий початок цієї першої фази відкритих операцій", — пише ЗМІ.

У своїй аналітиці медіа пояснило, що останнім часом Україна робила терплячі спроби підірвати боєздатність російської армії. Це підтверджують вибухи у тилу противника — на складах пального, у штаб-квартирах та на залізничних коліях.

"Києву необхідно закріпити зміну лінії фронту, щоб підтвердити величезні інвестиції у свої сили, зроблені НАТО", — написало медіа.

І зробити це за словами військових аналітиків, у яких журналісти взяли коментарі, потрібно якнайшвидше. За їхніми прогнозами на постачання ЗСУ боєприпасів та техніки можуть серйозно вплинути вибори в Європі та США, які відбудуться у наступні два роки.

Нагадаємо, 21 червня BILD писав про те, що ЗСУ можуть піти в несподіваний наступ через висохле Каховське водосховище. На думку експерта Юліана Ріпке, Сили оборони можуть піти у наступ не там, де росіяни на них чекали протягом місяців. За його словами, тепер для обох сторін з'явилися нові можливості та загрози.

Крім того, представниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що ЗСУ можуть досягти успіху у своєму контрнаступі. На її думку, Україна успішно проводить як оборонні, так і наступальні операції.