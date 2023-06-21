"Будуть великі втрати на полі бою": у Пентагоні висловилися про ситуацію на фронті в Україні

Представник оборонного відомства США Сабріна Сінгх заявила, що ЗСУ можуть досягти успіху у своєму контрнаступі — Україна успішно проводить як оборонні, так і наступальні операції.

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Війна в Україні з кожним днем стає все важчою та запеклою. Проте, українські військові мають необхідні ресурси для проведення контрнаступу і здатні досягати успіхів, хоча це зажадає певного часу. Про це під час брифінгу заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання, чи не були надто оптимістичними оцінки щодо очікуваного контрнаступу України.

Сінгх зазначила, що оцінки Міноборони США "були досить чіткими із самого початку". Вона також зазначила, що в міру просування на Схід бойові дії ставали все більш складними, і як приклад навела битву за Бахмут.

Вона також додала, що українська сторона має більшу можливість коментувати свої операції та описувати те, що відбувається на місцях.

"Але ми знаємо, що боротьба буде важкою. Ми знаємо, що для цього потрібен час, і ми впевнені, що українці мають те, що їм потрібно. Вони мають бойову силу. Вони можуть досягти успіху у своєму контрнаступі. Ми бачимо, як вони зараз починають як оборонні, так і наступальні операції… Ми розуміємо, що будуть втрати на полі бою. Це неприємна частина цієї війни, але ми бачимо, як українці долають її від початку", — зазначила Сінгх.

Вона також нагадала, що минулого тижня відбулася зустріч понад 50 країн-партнерів у форматі "Рамштайн". Сінгх наголосила, що весь світ, а не лише США, надає Україні необхідну підтримку для досягнення успіху на полі бою.

Представниця Пентагону наголосила, що пакети допомоги, які надаються, формуються у консультаціях з українською стороною та намагаються задовольнити потреби ЗСУ.

"Ми вважаємо, що ми надали Україні ті системи, ті можливості, які їй зараз потрібні для бою… І ми віримо, що те, що ми їм надали, дозволить їм досягти успіху на полі бою… Ми знаємо, що це буде важка боротьба. Звичайно, росіяни адаптуються, як вони робили це з початку війни, і щось спрацювало, щось ні, але так само адаптувалися і українці", — сказала Сінгх.

Нагадаємо, що глава Пентагону висловився про війну в Україні. Ллойд Остін підкреслив, що основні виклики на військово-політичній ниві Україна ще попереду. Хоча країна і має високі шанси на їхнє подолання.

"Війна в Україні — це марафон, а не спринт", — сказав глава Пентагону.

Також 14 червня повідомлялося, що Пентагон не підтверджує знищення 16 одиниць іноземної техніки України. Американські військові враховують втрати України у техніці при формуванні нових пакетів допомоги.