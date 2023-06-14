Контрнаступ ЗСУ: Пентагон не підтверджує знищення 16 одиниць іноземної техніки України

Американські військові враховують втрати України у техніці при формуванні нових пакетів допомоги.

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Міноборони США не володіє інформацією стосовно ліквідації 16 одиниць техніки виробництва інших держав, яку використовували Збройні сили України під час наступу. Про це на брифінгу повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона розповіла, що бачила повідомлення стосовно нібито знищення бойових машин. Частина відео і зображень підтверджень не має.

"Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки", – пояснила Сінгх.

З її слів, Пентагон враховує усі аспекти при формуванні нових пакетів військової допомоги. У своїй заяві вона не відповіла, чи будуть поповнені втрати у бронетехніці в співвідношенні один до одного. Сінгх нагадала, що вже днями пройде новий "Рамштайн", де обговорять поточні потреби української армії.

Контрнаступ ЗСУ

Українські війська й надалі продовжують проводити успішні наступальні дії. На Таврійському напрямку артилеристи й ракетники ЗСУ за добу виконали понад півтори тисячі вогневих завдань і вдало відпрацювали по позиціях окупантів і їхніх складах із БК.

У Forbes оцінили просування ЗСУ на фронті. Зі слів аналітиків, це схожа тактика, яку застосують війська США. Під час вторгнення в Ірак Штати використовували невеликі групи з броньовиками, БТРами та танками. Зараз 35-та бригада морпіхів використовує таку саму тактику, що в чергове доказує спроможність ЗСУ до адаптації. У виданні зазначили, що українські військові роблять ставку на швидкість та шок для ворога. Зокрема, бійці 35-ої бригади мають десятки британських броньовиків Mastiff, турецькі БТРи Kirpi та близько 10 газотурбінних танків Т-80БВ.

Нагадаємо, 14 червня "Птахи Мадяра" показали, як дрони підривають техніку ЗС РФ. Оператори 59-ї бригади ЗСУ під час наступальних дій активно застосовують дрони-камікадзе та безпілотні бомбардувальники, знижуючи бойову міць Росії.