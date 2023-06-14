Контрнаступление ВСУ: Пентагон не подтверждает уничтожение 16 единиц иностранной техники Украины

Американские военные учитывают потери Украины в технике при формировании новых пакетов помощи.

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Минобороны США не владеет информацией о ликвидации 16 единиц техники производства других государств, которую использовали Вооруженные силы Украины во время наступления. Об этом на брифинге сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Она рассказала, что видела сообщения о якобы уничтожении боевых машин. У части видео и изображений подтверждений нет.

"По крайней мере, то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки", – объяснила Сингх.

По ее словам, Пентагон учитывает все аспекты при формировании новых пакетов военной помощи. В своем заявлении она не ответила, будут ли пополнены потери бронетехники в соотношении друг к другу. Сингх напомнила, что на днях пройдет новый "Рамштайн", где обсудят текущие потребности украинской армии.

Контрнаступление ВСУ

Украинские войска и дальше продолжают проводить успешные наступательные действия. На Таврическом направлении артиллеристы и ракетчики ВСУ в сутки выполнили более полутора тысяч огневых задач и удачно отработали по позициям оккупантов и их составам по БК.

В Forbes оценили продвижение ВСУ на фронте. По словам аналитиков, это схожая тактика, которую применят войска США. Во время вторжения в Ирак Штаты использовали небольшие группы с броневиками, БТРами и танками. Сейчас 35-я бригада морпехов использует такую же тактику, что в очередной раз доказывает способность ВСУ к адаптации. В издании отметили, что украинские военные делают ставку на скорость и шок для врага. В частности, у бойцов 35-й бригады есть десятки британских броневиков Mastiff, турецкие БТРы Kirpi и около 10 газотурбинных танков Т-80БВ.

Напомним, 14 июня "Птахи Мадяра" показали, как дроны подрывают технику ВС РФ. Операторы 59-й бригады ВСУ при наступательных действиях активно применяют дроны-камикадзе и беспилотные бомбардировщики, снижая боевую мощь России.