Действуют по лучшим тактикам армии США: Forbes оценил продвижение ВСУ на фронте

Во время вторжения в Ирак Штаты использовали небольшие группы с броневиками, БТРами и танками. Сейчас 35-я бригада морпехов использует такую же тактику, что в очередной раз доказывает способность ВСУ к адаптации.

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Украинские войска продвигаются сразу в 3-4 направлениях в Запорожской и Донецкой областях. На направлении реки Мокрые Ялы ВСУ не просто наступают, они несутся словно гром. Об этом сообщает Forbes.

К югу от Великой Новоселки 35 бригада морской пехоты Военно-морских сил Украины используют американскую тактику. В апреле 2003 года в начале вторжения в Ирак батальон 3-й пехотной дивизии армии США объединил 20 танков Abrams, БМП Bradley и несколько БТРов М113 воевал в городской штурмовой группе. Они "пролетели" в Багдад за несколько дней до запланированной атаки коалиции.

Эту атаку назвали "громовой забег". Небольшие бронегруппы быстро передвигаются, путают и деморализуют врага. Эту теорию на практике проверил полковник Эрик Шварц, руководивший громовым забегом 5 апреля 2003 года. Было несколько попыток такой атаки, и все они позволили занять центр Багдада.

20 лет спустя украинская 35-я бригада морпехов больше недели проводит свой собственный громовой забег вдоль реки Мокрые Ялы. За около недели боевых действий морпехи уволили несколько сел, последнее из которых Макаровка.

Украинские военные делают ставку на скорость и шок для врага. У 35-й бригады есть десятки британских броневиков Mastiff, турецкие БТРы Kirpi и около 10 газотурбинных танков Т-80БВ. Именно эта техника и является залогом для быстрого продвижения бригады, пишут в издании.

Сначала следует колонна броневиков, за ними танки. Танк обстреливает все российские позиции на ходу. А у Mastiff есть пулеметы 50-го калибра, чтобы ликвидировать любые вражеские силы. За ними также идет пехота, выполняющая задачи вокруг.

В издании подчеркивают, что украинские войска смогли адаптировать американскую тактику, что говорит об адаптивности ВСУ. РФ так не может делать. Чем дольше 35 бригада будет продолжать громовой бег, тем больше вероятность того, что там будет больше успехов.

Напомним, 13 июня в Генштабе заявили, что на юге и востоке Украины освобождены уже до 100 квадратных километров.

12 июня в Минобороны Украины заявили, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов по нескольким направлениям.