Діють за кращими тактиками армії США: Forbes оцінив просування ЗСУ на фронті

Під час вторгнення в Ірак Штати використовували невеликі групи з броньовиками, БТРами та танками. Зараз 35-та бригада морпіхів використовує таку саму тактику, що в чергове доказує спроможність ЗСУ до адаптації.

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Українські війська просуваються одразу на 3-4 напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. На напрямку річки Мокрі Яли ЗСУ не просто наступають, вони несуться наче грім. Про це повідомляє Forbes.

На південь від Великої Новосілки 35-та бригада морської піхоти Військово-морських сил України використовують американську тактику. У квітні 2003 року на початку вторгнення в Ірак, батальйон 3-ї піхотної дивізії армії США обʼєднав 20 танків Abrams, БМП Bradley та кілька БТРів М113 воював у міській штурмовій групі. Вони "пролетіли" до самого Багдада за кілька днів до запланованої атаки коаліції.

Цю атаку назвали "громовий забіг". Невеличкі бронегрупи швидко пересуваються, плутають та деморалізують ворога. Цю теорію на практиці перевірив полковник Ерік Шварц, який і керував громовим забігом 5 квітня 2003 року. Було декілька спроб такої атаки і всі вони дозволили зайняти центр Багдада.

20 років потому українська 35-та бригада морпіхів понад тиждень проводить свій власний громовий забіг вздовж річки Мокрі Яли. За близько тиждень бойових дій морпіхи звільнили кілька сіл, останнє з яких Макарівка.

Українські військові роблять ставку на швидкість та шок для ворога. 35-та бригада має десятки британських броньовиків Mastiff, турецькі БТРи Kirpi та близько 10 газотурбінних танків Т-80БВ. Саме ця техніка і є запорукою швидкого просування бригади, пишуть у виданні.

Спочатку йде колона броньовиків, за ними танки. Танк обстрілює всі російські позиції на ходу. А Mastiff має кулемети 50-го калібру, щоб ліквідувати будь-які ворожі сили. За ними також йде піхота, яка виконує завдання навколо.

У виданні підкреслюють, те що українські війська змогли адаптувати американську тактику говорить про адаптивність ЗСУ. РФ так не може зробити. Чим довше 35-та бригада буде продовжувати громовий біг, тим більша ймовірність того, що там буде більше успіхів.

Нагадаємо, 13 червня в Генштабі заявили, що на півдні та сході України звільнено вже до 100 квадратних кілометрів.

12 червня в Міноборони України заявили, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів на декількох напрямках.