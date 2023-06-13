"Армия работает": ВСУ похвастались результатами работы по уничтожению врага в одном из направлений

На Таврическом направлении артиллеристы и ракетчики ВСУ в сутки выполнили более полутора тысяч огневых задач и удачно отработали по позициям оккупантов и их складам по БК.

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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили почти 4 роты окупантов и 3 десятка их техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника", — проинформировал он.

Так, благодаря точной работе украинских ракетчиков и артиллеристов к списку утраченной техники ВС РФ в Украине добавились:

вертолет Ка-52;

6 танков;

4 единицы БМП;

3 МТЛБ;

1 гаубица 2С19 "Мста-С";

1 гаубица 2А65 "Мста-Б";

1 САУ 2С1 "Гвоздика";

1 САУ 2С3 "Акация";

ЗРК "Тор", ЗРК "Бук-М2";

БПЛА "Орлан-10";

БпЛА "Ласточка-М".

"Армия работает", — написал командующий.

Напомним, что на Купянско-Сватовском направлении российские захватчики потеряли дроны и позиции. Их атаковали ВСУ с помощью дронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Силы обороны Украины имеют незначительные продвижения по трем направлениям на Донетчине и Запорожье.