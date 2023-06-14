8 танків та БМП за добу: "Птахи Мадяра" показали, як дрони підривають техніку ЗС РФ (відео)

Оператори 59-ї бригади ЗСУ активно застосовують дрони-камікадзе та безпілотні бомбардувальники, знижуючи бойову міць Росії.

Related video

Рота ударних безпілотників "Птаха Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України за допомогою дронів за добу уразила 8 російських танків та бойових машин піхоти. Про успішну роботу свого підрозділу прозвітував у Telegram командир Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

13 червня денний екіпаж "Птахів Мадяра" уразив 5 танків ЗС РФ за допомогою дронів-камікадзе, у деяких випадках під удар потрапили російські військові, які перебували на броні. До цього нічний атакував ще три одиниці техніки безпілотними бомбардувальниками, оснащеними тепловізорами. Операторам не завжди вдавалося пошкодити ціль з першого разу, але вони знову і знову скидали бомби на російські машини, поки вони не вибухали разом із боєкомплектом.

Роберт Бровді у ролику розповів, що "Птахи Мадяра" використовують кілька різновидів ударних дронів, у тому числі "Мольфари" (роблять їх самі), TORO та "Ескадрон". Деякі види застосовуваних дронів підрозділ тримає в секреті.

Відомо також, що "Птахи Мадяра" ночами запускають дрони-бомбардувальники R-18. У березні вони показали, як за допомогою таких октакоптерів уражають російську техніку, скидаючи на неї важкі бомби та кумулятивні снаряди. Тепловізійна камера дозволяє бачити супротивника навіть уночі.

У травні "Птахи Мадяра" за допомогою дронів TORO знищили 4 російські комплекси "Муром" за п'ять діб. Це обладнання допомагало ЗС РФ стежити за діями українських підрозділів з великої відстані.

У червні "Птахи Мадяра" похвалилися знищенням російського бронетранспортера. Безпілотник закидав машину гранатами разом з окупантами, змусивши екіпаж покинути техніку та втекти у лісосмугу. Один із боєприпасів потрапив прямо у відкритий люк і напевне завдав істотних ушкоджень.