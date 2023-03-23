"Росіяни у захваті": ЗСУ показали нальоти українських бойових дронів R18 (відео)

За словами воєнних, їм вдалося за одну ніч ліквідувати близько 20 окупантів, скидавши з безпілотників потужні бомби.

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Рота ударних безпілотників "Птахи Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищують росіян за допомогою вітчизняних дронів R18. Відеозапис їх застосування в Telegram розмістив командир групи Роберт Бровді із позивним "Мадяр".

R18 — це важкий октокоптер, розроблений українською громадською організацією "Аеророзвідка". "Птахи Мадяра" використовують такі дрони для скидання на ЗС РФ важких трикілограмових бомб та кумулятивних боєприпасів. Група діє вночі, оскільки R18 оснащені тепловізорами.

Як розповів Роберт Бровді, напередодні вночі його підрозділ здійснив п'ять нальотів на російські позиції. Чотири з них пройшли успішно, але одна бомба після скидання не спрацювала. У відео можна помітити, що оператори завдали удару по будівлі, де, ймовірно, сховалися сили ЗС РФ.

"Черви в захваті від таких "цукерок", і отримуватимуть їх нескінченно. Сьогодні кілька десятків черв'яків ліквідували. І зауважте, заощадили їм на целофанові пакети — жодного мішка, все надійно", — наголосив командир.

У листопаді "Аеророзвідка" розповіла, як дрони R18 допомагають ЗСУ. Вони дозволяють виявити техніку противника, навіть якщо вона закопана в землю. Відомо, що R18 може літати протягом 40 хвилин, але на відстані лише 4 км від оператора.

А на початку лютого "Аеророзвідка" показала, як українські дрони R18 знищують бронетехніку окупантів на Донбасі. Жертвами нальотів стали БМП-2, БМП-3, БТР-80, танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А.