"Від R18 не закопаєшся": експерт назвав головні переваги українського дрона (відео)

Ще рік тому росіяни називали цей БПЛА "кустарщиною", а тепер бояться. R18 завдає ЗС РФ велику шкоду завдяки вмілим операторам.

Дрон українського виробництва R18 ефективно знищує російську бойову техніку, навіть якщо вона закопана в землю. Представник громадської організації "Аеророзвідка" на ім'я Вадим розповів про головні переваги апарату, його відео опубліковано на офіційній сторінці у Facebook.

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Дрон R18 є октокоптером, тобто літальним апаратом мультироторного типу. Він оснащений 8-ма двигунами, які дозволяють швидко переміщатися повітрям і підіймати важкі боєприпаси. За словами експерта, така конструкція дозволяє ударному дрону вертикально злітати та приземлятися, а також зависати над супротивником.

"Це дуже крута штука, бо в такий спосіб ми можемо вражати техніку, яка закопана в землі. Ось вони приїжджають, думають, що в безпеці, а ми їх з повітря бачимо і можемо їх знищувати", — розповів член "Аеророзвідки".

Він додав, що рік тому росіяни висміювали R18 і називали його "кустарщиною", а тепер несуть через нього велику шкоду. Наразі бойовий дрон ефективно знищив велику кількість техніки ЗС РФ, а тому агресор змінив свою думку та визнав її "високопрофесійною".

"Друга перевага — це люди, які використовують дрон. Я дуже поважаю всіх людей, усіх пілотів, які це роблять, тому що вони ризикують собою, знаходять цілі і знищують російську техніку", — зазначив Вадим.

Українські інженери з "Аеророзвідки" самостійно збирають ударний БПЛА R18 з вітчизняних та зарубіжних деталей, кожен з них обходиться приблизно в $20 тис. Безпілотник підіймає боєприпаси загальною вагою до 5 кг: протитанкові гранати РКГ-3 або бомби РКГ-1600, які скидає на противника з висоти до 300 м. Детальні характеристики R18 не розкриваються, але відомо, що він може діяти на відстані до 4 км від оператора та проводити у повітрі близько 40 хв.

Раніше українські військові показали, як бойовий дрон R18 вразив танк ЗС РФ. Перед тим, як скинути справжню бомбу, оператор "пристрілявся" спеціальними снарядами, які баражують.

Нещодавно ЗСУ отримали дрон-розвідник H10 Poseidon II за 300 тис. євро. Однією з основних переваг "пташки" є висококласні камери з 40-кратним зумом, які мають допомогти українським воїнам провести контрнаступ.

Писали також про найпопулярніші комерційні дрони, які використовують ЗСУ. Через брак і дорожнечу військових моделей, українські інженери переробляють громадянські та пускають їх у бій із противником, попри ризик.