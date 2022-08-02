"От R18 не закопаешься": эксперт назвал главные преимущества украинского дрона (видео)

Еще год назад россияне называли этот БПЛА "кустарщиной", а теперь боятся. R18 наносит ВС РФ большой ущерб благодаря умелым операторам.

Дрон украинского производства R18 эффективно уничтожает российскую боевую технику, даже если она закопана в землю. Представитель общественной организации "Аероразведка" по имени Вадим рассказал о главных перимуществах аппарата, его видео опубликовано на официальной странице в Facebook.

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Дрон R18 является октокоптером, то есть летательным аппаратом мультироторного типа. Он оснащен 8-ю двигателями, которые позволяют быстро перемещаться по воздуху и поднимать тяжелые боеприпасы. По словам эксперта, такая конструкция позволяет ударному дрону вертикально взлетать и приземляться, а также зависать над противником.

"Это очень крутая штука, потому что таким способом мы можем поражать технику, которая закопана в земле. Вот они приезжают, думают, что в безопасности, а мы их с воздуха видим и можем их уничтожать", — рассказал член "Аэроразведки".

Он добавил, что год назад россияне высмеивали R18 и называли его "кустарщиной", а теперь несут из-за него большой ущерб. Сейчас боевой дрон эффективно уничтожил большое количество техники ВС РФ, а потому агрессор изменил свое мнение и признал его "высокопрофессиональным".

"Второе преимущество — это люди, которые используют дрон. Я очень уважаю всех людей, всех пилотов которые это делают, потому что они рискуют собой, находят цели и уничтожают российскую технику", — отметил Вадим.

Украинские инженеры из "Аэроразведки" самостоятельно собирают ударный БПЛА R18 из отечественных и зарубежных деталей, каждый из них обходится примерно в $20 тыс. Беспилотник поднимает боеприпасы общим весом до 5 кг: противотанковые гранаты РКГ-3 или бомбы РКГ-1600, которые сбрасывает на противника с высоты до 300 м. Подробные характеристики R18 не раскрываются, но известно, что он может действовать на расстоянии до 4 км от оператора и проводить в воздухе около 40 мин.

Ранее украинские военные показали, как боевой дрон R18 поразил танк ВС РФ. Перед тем, как сбросить настоящую бомбу, оператор "пристрелялся" специальными барражирующими снарядами.

Недавно ВСУ получили дрон-разведчик H10 Poseidon II за 300 тыс. евро. Одним из основных преимуществ "птички" являются высококлассные камеры с 40-кратным зумом, которые должны помочь украинским воинам провести контрнаступление.

Писали также о самых популярных коммерческих дронах, которые используют ВСУ. Из-за нехватки и дороговизны военных моделей, украинские инженеры переделывают гражданские и пускают их в бой с противником, несмотря на риск.