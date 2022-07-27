Украинский боевой октокоптер R18 поразил танк ВС РФ (видео)

БПЛА может нести на борту бомбы РКГ-1600 и гранаты РКГ-3. Главной целью являются здания и легкие машины, но иногда удается уничтожить тяжелую технику.

Боевой дрон-бомбардировщик R18, созданный украинской общественной организацией "Аэроразведка", поразил российский танк. Бойцы опубликовали видеоролик в Facebook.

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Операторы "Аэроразведки" отправили R18 на очередное боевое задание, с которым украинский дрон успешно справился. Спустя примерно две минуты после взлета, октокоптер обнаружил вражеский танк, который притаился в лесопосадочной полосе между украинскими полями. Зависнув над целью, дрон сбросил два прицелочных снаряда, чтобы найти наиболее оптимальную траекторию, а затем запустил барражирующий боеприпас, который попал точно в российскую технику. После этого пилот поспешил увести беспилотник подальше от места взрыва.

"Лети, птичка! Присоединяйтесь к отражению агрессии против Украины!", — отмечается в посте.

R18 имеет восемь винтов, обеспечивающих вертикальние взлет и посадку, а также более высокую грузоподъемность по сравнению с квадрокоптерами. Специалисты из "Аэроразведки" разработали аппарат специально для нужд военных, дроны собирают из украинских и зарубежных деталей, чтобы атаковать российские войска с воздуха. Он может летать в течение 40 минут и поддерживать связь с оператором на расстоянии до 4 км. Сборка одного R18 обходится организации примерно в $20 тыс.

Беспилотник может нести барражирующие боеприпасы весом до 5 кг. Для поражения противника он сбрасывает советские кумулятивные противотанковые гранаты РКГ-3, зависая на высоте до 100 метров, или бомбы РКГ-1600 с высоты до 300 метров. Каждый БПЛА может нести по два боеприпаса, и если первый промахнется по цели — оператор скорректирует траекторию и отправит второй до того, как враг среагирует.

РКГ-3 пробивает броню толщиной до 220 мм, поэтому не сильно угрожает современным танкам, однако с помощью R18 операторам "Аэроразведки" удавалось уничтожать даже такие боевые машины. Основные же их цели — это штабные машины, артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, склады, радары.

"Аэроразведка" предпочитает запускать R18 ночью, подбираясь к российским позициям на легком транспорте, таком как байки. Дроны оснащены тепловизорами, поэтому вражеская техника видна даже в темное время суток.

Ранее писали, как украинский беспилотный комплекс "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов РФ. Бойцы оперативно-тактической группировки "Север" с помощью дрона обнаружили, прицелились и выстрелили по цели, а на месте попадания начался пожар.

Писали также, как украинские дроны с ИИ уничтожают спрятанную технику оккупантов. Специальное ПО, созданное айтишниками, позволяет дрону различать объекты, которые не может заметить человеческий глаз. Дрон передает данные на пункт управления, где командиры решают, какую цель уничтожить в первую очередь, а затем отдают команду на сброс гранат.