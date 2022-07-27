Український бойовий октокоптер R18 уразив танк ЗС РФ (відео)

БПЛА може нести на борту бомби РКГ-1600 і гранати РКГ-3. Головною ціллю є будівлі та легкі машини, але іноді вдається знищити важку техніку.

Бойовий дрон-бомбардувальник R18, створений українською громадською організацією "Аеророзвідка", вразив російський танк. Бійці опублікували відеоролик у Facebook.

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Оператори "Аеророзвідки" відправили R18 на чергове бойове завдання, з яким український дрон успішно впорався. Приблизно через дві хвилини після зльоту октокоптер виявив ворожий танк, який причаївся в лісопосадковій смузі між українськими полями. Зависнувши над ціллю, дрон скинув два прицілювальні снаряди, щоб знайти найоптимальнішу траєкторію, а потім запустив баражувальний боєприпас, який поцілив точно в російську техніку. Після цього пілот поспішив завести безпілотник подалі від місця вибуху.

"Лети, пташко! Приєднуйтесь до відбиття агресії проти України!" — наголошується в пості.

R18 має вісім гвинтів, що забезпечують вертикальні зліт і посадку, а також вищу вантажопідйомність у порівнянні з квадрокоптерами. Фахівці з "Аеророзвідки" розробили апарат спеціально для потреб військових, дрони збирають із українських і зарубіжних деталей, щоб атакувати російські війська з повітря. Він може літати протягом 40 хвилин і підтримувати зв'язок із оператором на відстані до 4 км. Складання одного R18 обходиться організації приблизно у $20 тис.

Безпілотник може нести баражувальні боєприпаси вагою до 5 кг. Для ураження противника він скидає радянські кумулятивні протитанкові гранати РКГ-3, зависаючи на висоті до 100 метрів, або бомби РКГ-1600 з висоти до 300 метрів. Кожен БПЛА може нести по два боєприпаси, і якщо перший промахнеться по цілі, оператор скоректує траєкторію та відправить другий до того, як ворог зреагує.

РКГ-3 пробиває броню завтовшки до 220 мм, тому не дуже загрожує сучасним танкам, проте за допомогою R18 операторам "Аеророзвідки" вдавалося знищувати навіть такі бойові машини. Основні ж цілі — штабні машини, артилерійські установки, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, склади, радари.

"Аеророзвідка" вважає за краще запускати R18 вночі, підбираючись до російських позицій на легкому транспорті, такому як байки. Дрони оснащені тепловізорами, тому ворожу техніку видно навіть у темний час доби.

Раніше писали, як український безпілотний комплекс "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ. Бійці оперативно-тактичного угруповання "Північ" за допомогою дрона виявили, прицілилися та вистрілили по цілі, а на місці влучення почалася пожежа.

Писали також, як українські дрони зі ШІ знищують заховану техніку окупантів. Спеціальне програмне забезпечення, створене айтішниками, дозволяє дрону розрізняти об'єкти, які не може помітити людське око. Дрон передає дані на пункт управління, де командири вирішують, яку ціль у першу чергу знищити, а потім віддають команду на скидання гранат.