Українські дрони зі ШІ знищують заховану техніку армії РФ (фото)

БПЛА помічають об'єкти, які не може побачити людське око, а потім самі знищують їх бомбами, допомагаючи артилерії економити снаряди.

Українські айтішники створили штучний інтелект для дронів, який дозволяє знаходити й знищувати замасковану ворожу техніку. Про це пише польський сайт Onet, кореспондент якого поспілкувався з розробниками.

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Незважаючи на постачання французьких Caesars, польських Crabs, британських М777 та інших західних гаубиць, арсенал ЗСУ досі складається в основному зі застарілої радянської артилерії, а її точність залишає бажати кращого — снаряди часом промахуються на сотні метрів. Безпілотники допомагають захисникам коригувати вогонь, але очі операторів часом не можуть рохзгледіти на екрані російську техніку, заховану за густим листям дерев або під маскувальними сітками.

Як повідомляє Onet, двом програмістам удалося вирішити обидві проблеми за допомогою системи SAKER на базі штучного інтелекту. Вона використовується в кількох підрозділах ЗСУ, включаючи спеціальні, та має великий успіх. ШІ можна використовувати навіть із дешевими цивільними дронами. Під час польоту система комп'ютерного зору відзначає замасковану техніку супротивника, а потім передає дані в штаб.

[ + – ] Виявлення противника ШІ Saker Фото: Скриншот

"Географічні координати цих машин автоматично відправляються в штаб. Пряма передача даних із безпілотника оператору в польових умовах і командному складу в інших місцях — це те, чого в нас не було на початку російського вторгнення. Око оператора дрона теж не в змозі все вловити. Штучний інтелект ніколи не промахнеться, ховається ворог під деревами або під маскувальними сітками. У кращому випадку він може показати занадто багато цілей. Далі справа за командиром у штабі вирішувати, яку точку атакувати", — пояснили розробники.

Кожен дрон може нести чотири баражувальні боєприпаси та скидати їх із висоти близько 100 метрів, долаючи до 10-15 км за один виліт. Перша бомба часто буває пробною, орієнтуючись на те, куди вона впала, можна скоригувати позицію та прицілитися точніше, щоб добити російську машину другим снарядом. Отже, чотирьох гранат зазвичай вистачає для знищення двох цілей. При необхідності БПЛА може переключитися на камеру нічного бачення, щоб бачити ворога при слабкому освітленні.

Кожен точний артилерійський удар за допомогою західного озброєння обходиться ЗСУ в десятки або навіть сотні тисяч доларів через дорожнечу боєприпасів. Крім того, вони не можуть акуратно вражати танки чи іншу техніку, заховану російськими військовими поряд із цивільними об'єктами. Дрони ж коштують приблизно від $15 тисяч до $20 тисяч залежно від комплектації. Гранати для скидання роблять на заводі, потім до них прикріплюють надруковані на 3D-принтері хвостовики для стабілізації в польоті — загалом виходить близько 200 доларів.

[ + – ] Дрон зі ШІ Saker

"Якщо за цю суму можна знищити танк у мільйон доларів, навіть якщо вони вразять один із наших безпілотників, ми надішлемо ще 10, і це все одно окупиться", — запевнив айтішник.

Фахівці додали, що завдяки власній системі навігації без GPS "розумні" дрони уникають ворожого вогню та рідко збиваються ЗС РФ. Зараз команда розробляє функцію, яка дозволить оператору перевести дрон у режим "камікадзе" для знищення важливих об'єктів у разі, якщо боєприпаси закінчаться, це дасть ЗСУ ще одну перевагу на полі бою. Крім того, українці розробили велику кількість самостійних систем, що працюють за різними принципами. Якщо росіяни розкриють один або два протоколи, це не надто допоможе, адже вони не знають, яке програмне забезпечення в яких підрозділах використовується.

Як вважає один із розробників, Україна тільки зараз наблизилася до Росії за можливостями безпілотників, адже попри всі відомі недоліки росіяни роками готували свої технології до війни. Наймасовішим російським БПЛА є розвідник "Орлан-10". Росія працює, а можливо, вже впровадила технологію, яка дозволяє вказувати цілі для артилерії або ракет за допомогою лазерів. За даними блогу Oryx, із лютого ЗС РФ втратили понад 60 таких дронів, і невідомо, скільки ще в них залишилося.

[ + – ] Коробка з дроном Saker

"Свіжі дані української розвідки говорять про те, що росіяни накопичили 20 тисяч електродвигунів для дронів. Тож виробляти їх зможуть ще довго", — розповів автор системи.

ШІ пов'язаний із військовою системою "Дельта", яка створює технології для боротьби з агресором. Розробники не розкрили свої справжні імена з метою безпеки, представившись як Олександр і Михайло. Вони усвідомили гостру потребу української армії в штучному інтелекті ще на самому початку війни на Донбасі та почали проєктувати систему для потреб армії.

Олександр і Михайло представляють спільноту айтішників-волонтерів, що налічує близько 1000 осіб, серед яких немає жодного військовослужбовця. Обидва очолюють компанії в Україні та Польщі, які після початку повномасштабної війни 90% свого заробітку жертвують на ЗСУ. Родичі та друзі багатьох співробітників пішли на фронт і розповідають про нестачу технологій, у тому числі для виявлення замаскованих ворожих позицій. Деякі програмісти родом із Ірпеня та Бучі, тому хочуть помститися росіянам за руйнування та вбивства людей.

"Це перша війна, в якій програмне забезпечення відіграє таку велику роль, а штучний інтелект використовується масштабно", — наголосив Михайло.

Нині Олександр і Михайло разом із командою працюють над модифікацією дрона, здатного пролітати до 50 км із корисним навантаженням вагою до 20 кг, і збирають гроші на його виробництво. Нова модель зможе не лише скидати бомби, а й запускати ракети.

Раніше повідомляли, як український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів армії Росії. Безпілотний авіаційний комплекс навів артилеристів ЗСУ на позицію противника, де зберігалися снаряди для РСЗВ "Ураган".

Писали також, що українець створив розвідувальний безпілотник зі ШІ. Компанія UADronov готується до серійного виробництва дронів для допомоги ЗСУ.