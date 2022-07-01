Український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів РФ (відео)

Безпілотний авіаційний комплекс використовують ЗСУ з 2015 року для розвідки та коригування артилерійського вогню.

Безпілотник "Валькірія" українського виробництва допоміг захисникам знищити російський склад боєприпасів на Донбасі. Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" опублікувала відеозапис та поділилася деталями у Facebook.

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Безпілотний авіаційний комплекс навів українських військових на склад, де зберігалися снаряди для російської реактивної системи залпового вогню "Ураган". Він не лише допоміг вразити об'єкт, а й зняв із висоти наслідки удару. Судячи з кадрів, у зоні влучення почалася пожежа, а стовп диму було видно здалеку. Зі зрозумілих причин представники ЗСУ не почали розкривати точне місце.

"Славна українська "Валькірія" знову б'є окупантів. Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно вдарили по складу боєприпасів до "Урагану" і знищили його. Слава Україні! Вірте у своїх воїнів. Разом до перемоги", — зазначили у ОК "Північ".

АСУ-1 "Валькірія" — це безпілотний авіаційний комплекс військового та цивільного призначення, який випускає компанія "Авіаційні системи України". Він призначений для розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню в будь-який час доби. До комплексу входять три дрони, обладнання для роботи вдень чи вночі, спеціальний ноутбук, який виступає наземною станцією, антени для передачі сигналу.

Дрони вагою 3,5 кг запускаються з рук або спеціальної мобільної платформи — леєра, і може провести в повітрі до двох годин за нормальної погоди. Апарат розганяється до 108 км/год та підіймається на висоту до 2000 м, радіус дії — до 34 км. За необхідності на БПЛА можна встановити денну камеру з роздільною здатністю 4К і десятикратним зумом, тепловізор, гіростабілазційні модулі.

[ + – ] Дрон "Валькірія" [ + – ] Військовий з дроном "Валькірія" [ + – ] Дрон "Валькірія" після приземлення [ + – ] Електроніка дрону "Валькірія" [ + – ] Дрон "Валькірія" на стійці [ + – ] Антена для роботи дрону "Валькірія"

Розробники встановили на "Валькірію" одновісний підвіс із двома камерами, який стабілізує рухи при крені, можна також встановити двовісний для більшої стабільності та корисного навантаження. Оператор може увімкнути систему автопілота на базі відкритих апаратних платформ ArduPilot, Pixhawk та Mission Planner. Цифровий телеметричний зв'язок забезпечує великий радіус дії, додатково можна передавати відео онлайн.

Як повідомляє сайт Ukrainian Military Pages, з 2015 року БПАК "Валькірія" передавали ЗСУ та Нацгвардії в межах волонтерської допомоги, а у 2017 році, після завершення випробувань, Міноборони дозволило використовувати їх в армії. Вартість комплексу невідома, але згідно з електронним ресурсом Prozorro, у грудні 2017 року 354-й навчальний механізований полк 169-го навчального центру придбав один безпілотник разом із необхідним обладнанням за 199,8 тис. грн.

Раніше писали про ще одну "Валькірію", яку розробляє український стартап AMW Labs. Станіслав Баранцев та його партнери в межах проєкту U-Eye створюють квадрокоптер, який за своїми характеристиками близький до китайського DJI Inspire 2, але коштує значно дешевше. З його допомогою ЗСУ зможуть проводити розвідку та скидати гранати на супротивника.

В Україні також розробили дрон PD-2, який гурт Kalush Orchestra купив для ЗСУ, продавши кубок Євробачення-2022 та панамку соліста Олега Псюка. Апарат розроблений організацією "Народний проєкт" у співпраці з компанією UkrSpecSystems, серійне виробництво розпочалось у 2022 році.