Що вміє дрон PD-2, переданий ЗСУ групою Kalush Orchestra (фото, відео)

Безпілотник українського виробництва може служити військовим для розвідки, коригування вогню та скидання гранат на супротивника.

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Група Kalush Orchestra передала гроші, отримані від продажу нагороди за перемогу на Євробаченні-2022, на купівлю безпілотного комплексу PD-2 для української армії. Агентство "Уніан" розповіло про особливості апарату.

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PD-2 розробили волонтери з організації "Народний проєкт" разом з українською компанією UkrSpecSystems. Це модернізація безпілотника PD-1 (People's Drone), який випускався з 2020 року для ЗСУ, зі збільшеною вантажністю, дальністю зв'язку, тривалістю польоту та іншими удосконаленнями. PD-2 пройшов випробування у 2021 році, а у 2022-му розпочалося їх серійне виробництво. Комплекс складається з кількох літальних апаратів та наземної станції управління у вигляді автомобіля.

Основні характеристики дрона PD-2:

Розмах крила — 5 м;

Максимальна злітна вага — 55 кг;

Максимальне корисне навантаження — 19 кг (VTOL — 11 кг);

Максимальна швидкість — 140 км/год;

Крейсерська швидкість — 100 км/год;

Максимальна висота — 4700 м;

Дальність зв'язку — понад 200 км.

Сам дрон є однією з найбільших розвідувальних моделей, розроблених в Україні. Його максимальне корисне навантаження становить 19 кг, що дозволило встановити потужну оптичну систему із тепловізором. Денна камера з роздільною здатністю Full HD і хорошим зумом забезпечує виявлення об'єктів на відстані понад 5 км, а лазерний далекомір дуже точно визначає координати цілей. Завдяки таким технологіям PD-2 допомагає військовим знаходити супротивників, дізнаватися їх місцеперебування та завдавати ударів з артилерії чи іншого озброєння.

[ + – ] Оптична система PD-2 Фото: Facebook

PD-2 може проводити у повітрі до 10 годин, за цей час він встигає пролетіти до 1000 км на крейсерській швидкості. Дальність зв'язку з оператором збільшується, якщо один із безпілотників ретранслює сигнали до іншого. Одна наземна станція може одночасно керувати декількома дронами, а ті, зі свого боку, вміють передавати зображення в різні місця, що збільшують гнучкість.

Конструкція PD-2 дозволяє змінювати конфігурацію та функції дрона прямо на полі бою. Наприклад, військові можуть поставити систему для вертикального зльоту та посадки (VTOL), щоб запускати БПЛА у будь-якій місцевості, хоча це збільшує витрати енергії та скорочує час польоту до 8 годин, а висоту – до 4,5 км. Апарати також можна обладнати гіростабілізаційною платформою USG-400 або контейнерами для скидання боєприпасів загальною вагою до 8 кг.

"Безпілотний Авіаційний Комплекс PD-2 — універсальне рішення для військового та цивільного застосування, придатне до експлуатації в будь-якому середовищі та за будь-яких погодних умов", — розповіли розробники у Facebook.

6 травня сайт DOU запустив збір коштів на купівлю комплексу PD-2 для ЗСУ, і за добу волонтерам вдалося зібрати 30 млн грн. У середньому люди жертвували по 2 тис. грн, а найбільший внесок становив 150 тис. грн. Усі гроші відправили на рахунок фонду "Повернись Живим".

Раніше повідомляли, що Kalush Orchestra продали кубок "Євробачення-2022" за $900 тисяч. Музиканти провели аукціон у прямому ефірі разом із телеведучим Сергієм Притулою. Крім кубка, на продаж виставили панамку соліста Олега Псюка — завдяки цьому вдалося зібрати ще 11 млн грн.