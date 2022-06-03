Что умеет дрон PD-2, переданный ВСУ группой Kalush Orchestra (фото, видео)

Беспилотник украинского производства может служить военным для разведки, корректировки огня и сброса гранат на противника.

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Группа Kalush Orchestra передали деньги, вырученные от продажи награды за победу на Евровидении-2022, на покупку беспилотного комплекса PD-2 для украинской армии. Агентство "Униан" рассказало об особенностях аппарата.

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PD-2 разработали волонтеры из организации "Народный проект" совместно с украинской компанией UkrSpecSystems. Это модернизация беспилотника PD-1 (People's Drone), который выпускался с 2020 года для ВСУ, с увеличенной грузоподъемностью, дальностью связи, длительностью полета и другими усовершенствованиями. PD-2 прошел испытания в 2021 году, а в 2022-м началось их серийное производство. Комплекс состоит из нескольких летательных аппаратов и наземной станции управления в виде автомобиля.

Основные характеристики дрона PD-2:

Размах крыла — 5 м;

Максимальный взлетный вес — 55 кг;

Максимальная полезная нагрузка — 19 кг (VTOL – 11 кг);

Максимальная скорость — 140 км/ч;

Крейсерская скорость — 100 км/ч;

Максимальная высота — 4700 м;

Дальность связи — более 200 км.

Сам дрон является одной из крупнейших разведывательных моделей, разработанных в Украине. Его максимальная полезная нагрузка составляет 19 кг, что позволило установить мощную оптическую систему с тепловизором. Дневная камера с разрешением Full HD и хорошим зумом обеспечивает обнаружение объектов на расстоянии более 5 км, а лазерный дальномер очень точно определяет координаты целей. Благодаря таким технологиям PD-2 помогает военным находить противников, узнавать их местоположение и наносить удары из артиллерии или другого вооружения.

[ + – ] Оптическая система PD-2 Фото: Facebook

PD-2 может проводить в воздухе до 10 часов, за это время он успевает пролететь до 1000 км на крейсерской скорости. Дальность связи с оператором увеличивается, если один из беспилотников ретранслирует сигналы к другому. Одна наземная станция может одновременно управлять несколькими дронами, а те, в свою очередь, умеют передавать изображение в разные места, что увеличивают гибкость.

Конструкция PD-2 позволяет менять конфигурацию и функции дрона прямо на поле боя. Например, военные могут поставить систему для вертикального взлета и посадки (VTOL), чтобы запускать БПЛА в любой местности, хотя это увеличивает расход энергии и сокращает время полета до 8 часов, а высоту — до 4,5 км. Аппараты также можно оборудовать гиростабилизационной платформой USG-400 или контейнерами для сброса боеприпасов общим весом до 8 кг.

"Беспилотный Авиационный Комплекс PD-2 — универсальное решение для военного и гражданского применения, пригодное к эксплуатации в любой среде и при любых погодных условиях", — рассказали разработчики в Facebook.

6 мая сайт DOU запустил сбор средств на покупку комплекса PD-2 для ВСУ, и за сутки волонтерам удалось собрать 30 млн грн. В среднем люди жертвовали по 2 тыс. грн, а самый большой взнос составил 150 тыс. грн. Все деньги отправили на счет фонда "Повернись Живим".

Ранее сообщали, что Kalush Orchestra продали кубок "Евровидения-2022" за $900 тысяч. Музыканты провели аукцион в прямом эфире вместе с телеведущим Сергеем Притулой. Помимо кубка, на продажу выставили панамку солиста Олега Псюка — благодаря этому удалось собрать еще 11 млн грн.