На нужды ВСУ: Kalush Orchestra продали на аукционе кубок "Евровидения" за $900 тысяч (видео)

Украинские музыканты пообещали, что все собранные на аукционе средства передадут для украинской армии.

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Победители песенного конкурса "Евровидение-2022" Kalush Orchestra провели с украинским телеведущим и волонтером Сергеем Притулой благотворительный онлайн-аукцион. На нем они продали статуэтку с "Евровидения" за $900 тысяч, а полученные средств отдадут на помощь украинским военным. Трансляция аукциона проходила на YouTube-канале Сергея Притулы.

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Кубок победителей "Евровидения" выкупила команда криптосообщества WhiteBIT за $900 тысяч.

Также на онлайн-мероприятии выставляли розовою панамку солиста группы Kalush Orchestra Олега Псюка. Чтобы ее выиграть участники должны были пожертвовать от 200 грн в банку от Monobank, а партнеры из банкинга выбрали самостоятельно случайного победителя. Таким образом удалось собрать 11 млн. грн, а панамка досталась мужчине из Чехии, который пожертвовал 1 тыс. грн.

Напомним, 25 мая Kalush Orchestra анонсировали розыгрыш кубка из "Евровидения". Группа пообещала, что все вырученные средства пойдут на помощь украинском армии.

15 мая украинские музыканты победили на песенном конкурсе, который проходил в итальянском городе Турин. Украинцы получили 439 баллов от зрителей и 192 балла от судей.