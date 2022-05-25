Kalush Orchestra разыгрывают на аукционе розовую панамку и микрофон в поддержку ВСУ

Все средства будут направлены на помощь армии.

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Украинская группа Kalush Orchestra, победившая 14 мая на "Евровидении-2022", разыгрывает трофеи с конкурса — легендарную розовую панамку солиста группы Олега Псюка и стеклянный микрофон. Все средства с благотворительного аукциона будут направлены на помощь армии через благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы, с которым группа Kalush Orchestra заключила соглашение о сотрудничестве. Известно, что фонд Притулы помогает военным на протяжении последних восьми лет войны. Информация о благотворительном аукционе появилась в Instagram-акаунтах шоумена и Kalush Orchestra, а также в Telegram-канале Сергея Притулы.

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"Ребята отдают свой стеклянный микрофон для помощи ВСУ!! А вдобавок еще и свою легендарную розовую панамку, аналогов которой в мире нет, для помощи Украинской Армии. А мы помогаем провести розыгрыш и распорядиться средствами через Благотворительный Фонд Сергея Притулы. Все пойдет на то, чтобы совершать смерть врагам и победу Украине", — сообщил Сергей Притула.

Шоумен добавил, что цена за панамку с потом и слезами победителя "Евровидения" Олега Псюка — 200 грн (или 5 евро).

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно перевести деньги на банковский счет, указанный в публикации. За каждые 200 гривен имя участника внесут в таблицу, из которой затем случайным образом выберут победителя. Чем больше взносов сделает человек, тем больше шансов на победу.

"А вот, чтобы посоревноваться за хрустальный микрофон, можно донатить и на криптокошелек, и в банке Монобанка Фонда Притулы", — добавил шоумен. По словам Притулы, микрофон получит тот, кто сделает самый большой донат криптовалютой или обычной валютой.

Фокус ранее рассказывал, что победители "Евровидения-2022" Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели песню "Стефания" с украинскими пограничниками. Чтобы выехать за границу во время военного положения, музыканты получили специальное временное разрешение. До того как выступить в итальянском Турине, украинские артисты посетили с благотворительными концертами Израиль, Нидерланды, Испанию и Польшу.