Kalush Orchestra розігрують на аукціоні рожеву панамку та мікрофон на підтримку ЗСУ

Усі кошти будуть спрямовані на допомогу армії.

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Український гурт Kalush Orchestra, який переміг 14 травня на "Євробаченні-2022", розігрує трофеї з конкурсу — легендарну рожеву панамку соліста гурту Олега Псюка та скляний мікрофон. Усі кошти з благодійного аукціону будуть спрямовані на допомогу армії через благодійний фонд шоумена та волонтера Сергія Притули, з яким гурт Kalush Orchestra уклав угоду про співпрацю. Відомо, що фонд Притули допомагає військовим упродовж останніх восьми років війни. Інформація про благодійний аукціон з'явилася в Instagram-акаунтах шоумена та Kalush Orchestra, а також у Telegram-каналі Сергія Притули.

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"Хлопці віддають свій скляний мікрофон для допомоги ЗСУ!! А на додачу ще й свою легендарну рожеву панамку, аналогів якої у світі немає, для допомоги Української Армії. А ми допомагаємо провести розіграш і розпорядитися коштами через Благодійний Фонд Сергія Притули. Усе піде на те, щоб чинити смерть ворогам і перемогу Україні", — повідомив Сергій Притула.

Шоумен додав, що ціна за панамку з потом і сльозами переможця "Євробачення" Олега Псюка — 200 грн (або 5 євро).

Щоб взяти участь у розіграші, потрібно переказати гроші на банківський рахунок, зазначений у публікації. За кожні 200 гривень ім'я учасника внесуть до таблиці, з якої потім випадково оберуть переможця. Що більше внесків зробить людина, то більше шансів на перемогу.

"А ось, щоб позмагатися за кришталевий мікрофон, можна донатити і на криптогаманець, і в банку Монобанку Фонду Притули", — додав шоумен. За словами Притули, мікрофон отримає той, хто зробить найбільший донат криптовалютою чи звичайною валютою.

Фокус раніше розповідав, що переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra повернулися в Україну та заспівали пісню "Стефанія" з українськими прикордонниками. Щоб виїхати за кордон під час воєнного стану, музиканти отримали спеціальний тимчасовий дозвіл. Перш ніж виступити в італійському Турині, українські артисти відвідали з благодійними концертами Ізраїль, Нідерланди, Іспанію та Польщу.