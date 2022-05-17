Kalush Orchestra повернулися до України та заспівали "Стефанію" з українськими прикордонниками (відео)

Музиканти повернулися додому після блискавичної перемоги.

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Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra повернулися до України та заспівали пісню "Стефанія" з українськими прикордонниками. Відео поділилися Суспільне Новини на своїй Instagram-сторінці.

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"Kalush Orchestra та українська делегація повернулись до України. Гурт заспівав "Stefania" з митниками, а пізніше з яворівською молоддю", — зазначають журналісти.

Зокрема представники України на Євробаченні повернулися додому з прапором, який виносили на сцену в Турині.

[ + – ] Kalush Orchestra повернулися додому

Музиканти змогли виїхати за кордон, попри заборону для чоловіків під час воєнного стану, завдяки спеціальному тимчасовому дозволу.

До поїздки в італійський Турин українські артисти встигли відвідати Ізраїль, Нідерланди, Іспанію та Польщу, де виступили на благодійних концертах, на яких збирали гроші на допомогу Україні.

У ніч з 14 на 15 травня гурт Kalush Orchestra отримав рекордний 631 бал від національних журі та глядачів з усього світу. То ж Україна стала переможцем "Євробачення-2022" з піснею про маму "Стефанія".

Тим часом, учасник Євробачення від Великої Британії також повернувся додому, але з трофеєм — рожевою панамою фронтмена українського гурту Олега Псюка.

Також Фокус писав скандал навколо оцінювання учасника від Польщі українським журі. Національна комісія виправдовується за нуль балів сусідській країні та шукає все нові причини цього конфузу.