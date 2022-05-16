Євробачення-2022. Українське журі виправдовується за нуль балів Польщі

Українці підняли в Мережі цілу хвилю бунту.

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Українське журі виправдовується за нуль балів для конкурсанта з Польщі OCHMAN на "Євробаченні-2022". Оскільки люди підняли в соцмережах справжній бунт проти національного журі від України, вони вирішили пояснити цей курйоз.

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До складу українського журі увійшло п’ять членів – Вадим Лисиця (голова комісії), Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук’ян Галкін.

За словами Вадима Лисиці, процес голосування проходив під пильним наглядом юриста, а всі члени комісії були ознайомлені з правилами голосування. Після початку хвилі хейту зі сторони українців голова національного журі закрив свій профіль у Facebook.

"Жодних можливостей впливати на рішення одне одного не мав ні один член журі, а тим більше головуючий. Тому Польща та інші країни отримали ті самі оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Платню за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій та інших заохочувань ніхто не мав", – зазначив у соцмережі Вадим Лисиця.

За словами чоловіка, він готовий нести всю відповідальність за непорозуміння.

Співачка Ірина Федишин, яка також входила до складу журі, попри заборону, оприлюднила свій бланк голосування, на якому вона віддала Польщі 10 балів. За це артистку можуть оштрафувати.

[ + – ] Ірина Федишин оприлюднила свій бланк голосування

"Тому що, незважаючи на те, що "Євробачення" все ж нібито аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли у твоїй країні війна і найбільше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати – це було шоком і для мене", — зазначила артистка.

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Зокрема свою позицію висловив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі. Так, британці були круті та стали другими. Але поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!" — зазначив у своєму телеграм-каналі чиновник.

[ + – ] Олександр Ткаченко попросив вибачення у Польщі та Литви за низькі бали від національного журі України

Тим часом Україні Польща віддала максимальні 12 балів, як і Литва, Латвія, Молдова та Румунія.

Після прикрої для багатьох українців ситуації вони, окрім хейту національного журі, пішли в коментарі до польського представника та почали просити вибачення за нуль балів.

"Польща! Прекрасне виконання! Наші голоси для вас з України!", "Мій голос за вас! Вибачте за наше журі", — пишуть українці.

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Нагадаємо, Україна з рекордним 631 балом перемогла у "Євробаченні-2022" з піснею "Стефанія".