Евровидение-2022. Украинское жюри оправдывается за ноль баллов Польше
Украинцы подняли в Сети целую волну бунта.
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Украинское жюри оправдывается за ноль баллов для конкурсанта из Польши OCHMAN на "Евровидении-2022". Поскольку люди подняли в соцсетях настоящий бунт против национального жюри от Украины, они решили объяснить этот курьез.
В состав украинского жюри вошли пять членов – Вадим Лисица (председатель комиссии), Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин.
По словам Вадима Лисицы, процесс голосования проходил под пристальным вниманием юриста, а все члены комиссии были ознакомлены с правилами голосования. После начала волны хейта со стороны украинцев глава национального жюри закрыл свой профиль в Facebook.
"Никаких возможностей влиять на решение друг друга не имел ни один член жюри, а тем более председательствующий. Поэтому Польша и другие страны получили те оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Плату за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел", – отметил в соцсети Вадим Лисица.
По словам мужчины, он готов нести всю ответственность за недоразумение.
Певица Ирина Федишин, также входившая в состав жюри, несмотря на запрет, обнародовала свой бланк голосования, на котором она отдала Польше 10 баллов. За это артистку могут оштрафовать.
"Потому что, несмотря на то, что "Евровидение" все же вроде бы аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше всех руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня", — отметила артистка.
В частности, свою позицию высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Эта оценка ни в коем случае не отражает наше реальное отношение к вам, к нашим самым близким друзьям в Европе. Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!" – отметил в своем телеграм-канале чиновник.
Тем временем Украине Польша отдала максимальные 12 баллов, как Литва, Латвия, Молдова и Румыния.
После досадной для многих украинцев ситуации они, кроме хейта национального жюри, пошли в комментарии к польскому представителю и стали извиняться за ноль баллов.
"Польша! Прекрасное исполнение! Наши голоса для вас из Украины!", "Мой голос за вас! Извините за наше жюри", — пишут украинцы.
Напомним, Украина с рекордным 631 баллом победила в "Евровидении-2022" с песней "Стефания".