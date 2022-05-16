Евровидение-2022. Украинское жюри оправдывается за ноль баллов Польше

Украинцы подняли в Сети целую волну бунта.

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Украинское жюри оправдывается за ноль баллов для конкурсанта из Польши OCHMAN на "Евровидении-2022". Поскольку люди подняли в соцсетях настоящий бунт против национального жюри от Украины, они решили объяснить этот курьез.

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В состав украинского жюри вошли пять членов – Вадим Лисица (председатель комиссии), Андрей Капраль, Ирина Федишин, Андрей Яцкив и Лукьян Галкин.

По словам Вадима Лисицы, процесс голосования проходил под пристальным вниманием юриста, а все члены комиссии были ознакомлены с правилами голосования. После начала волны хейта со стороны украинцев глава национального жюри закрыл свой профиль в Facebook.

"Никаких возможностей влиять на решение друг друга не имел ни один член жюри, а тем более председательствующий. Поэтому Польша и другие страны получили те оценки, что заслужили по мнению каждого из судей. Плату за это никто не получал. Никаких преференций и других поощрений никто не имел", – отметил в соцсети Вадим Лисица.

По словам мужчины, он готов нести всю ответственность за недоразумение.

Певица Ирина Федишин, также входившая в состав жюри, несмотря на запрет, обнародовала свой бланк голосования, на котором она отдала Польше 10 баллов. За это артистку могут оштрафовать.

[ + – ] Ирина Федишин обнародовала свой бланк голосования

"Потому что, несмотря на то, что "Евровидение" все же вроде бы аполитичный конкурс, трудно отстраниться, когда в твоей стране война и больше всех руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты – это было шоком и для меня", — отметила артистка.

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В частности, свою позицию высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Эта оценка ни в коем случае не отражает наше реальное отношение к вам, к нашим самым близким друзьям в Европе. Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12!" – отметил в своем телеграм-канале чиновник.

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Тем временем Украине Польша отдала максимальные 12 баллов, как Литва, Латвия, Молдова и Румыния.

После досадной для многих украинцев ситуации они, кроме хейта национального жюри, пошли в комментарии к польскому представителю и стали извиняться за ноль баллов.

"Польша! Прекрасное исполнение! Наши голоса для вас из Украины!", "Мой голос за вас! Извините за наше жюри", — пишут украинцы.

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Напомним, Украина с рекордным 631 баллом победила в "Евровидении-2022" с песней "Стефания".