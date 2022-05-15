Kalush Orchestra победили на "Евровидении-2022"

Украинцы получили 439 баллов от зрителей и 192 балла от судей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

По результатам финала песенного конкурса "Евровидение-2022" победителями стали Kalush Orchestra с 631 баллом. Прямую трансляцию можно было смотреть на UA: Первый.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Тройка победителей выглядит так:

1 место – Kalush Orchestra: 192 балла от судей и 439 баллов от зрителей;

2 место – Великобритания: 283 баллов от судей и 183 балла от зрителей;

3 место – Испания: 231 балл от судей и 228 баллов от зрителей.

По результатам судейского голосования Украина оказалась на четвертом месте, однако зрительское голосование сделало украинскую группу победителем.

Некоторые конкурсанты после своих выступлений поддержали Украину. Участницы из Исландии пожелали миру в нашей стране, а представитель Германии Малик Харрис во время выступления был с гитарой, на которой на желто-синем фоне написано "Peace".

Kalush Orchestra запомнились не только своим выступлением, но и призывом к мировому сообществу спасти Азовсталь. После призыва группы запрос Azovstal в Google Trends значительно вырос.

Организаторы конкурса впоследствии заявили, что заявление представителей Украины носит гуманитарный, а не политический характер, поэтому Kalush Orchestra не дисквалифицировали.

Напомним, что ранее Фокус в своем материале разбирался, у кого есть шансы победить на "Евровидении-2022".