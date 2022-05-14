Kalush Orchestra в прямом эфире "Евровидения" прокричали "Спасите "Азовсталь!" (видео)
Kalush Orchestra призвали защитить в прямом эфире защитников "Азовстали! и могут быть за это дисквалифицированы
Мы . Мы из Украины
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Многие упрекали лидера Kalush Orchestra Олега Псюка, что он на брифинге ничего не сказал о бедственном положении защитников "Азовстали".
И вот прямой эфир. Двенадцатый номер — Kalush Orchestra. Ребята спели очень здорово, концентрировано, лучше чем в полуфинале. Красно-черные цвета мигали тревожно. В конце композиции – желтое солнце.
И вот на его фоне Олег обращается к аудитории и … внезапно кричит взволнованным голосом на английском языке: "Спасите Мариуполь! Спасите Спасите "Азовсталь"!
Ведущий Тимур Мирошниченко заметил: "Дай Бог, чтобы эти слова помогли!"
Наши музыканты сделали, то что должны были – привлекли внимание к бедственному положению защитников "Азовстали"! Но они нарушили правило конкурса – никакой политики.
Неизвестно, будут ли они дисквалифицированы за этот безусловный смелый поступок!
Напомним, что песня Stefania Kalush Orchestra (Украина) о матери Олега Псюка, в которой автор рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней. Композиция очень трогательная. Песня дана в форме колыбельной, которую исполняет Псюк, ностальгируя по своему детству.
"Стефанія мамо мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені мамо колискову, хочу ще почути твоє рідне слово". Лирический герой с годами все больше начинает понимать насколько он ценит свою маму. "Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню которую она еще даже не слышала!. Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", — откровенничал Олег Псюк.