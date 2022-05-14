Kalush Orchestra в прямому ефірі "Євробачення" прокричали "Врятуйте "Азовсталь!" (відео)

Kalush Orchestra закликали захистити в прямому ефірі захисників "Азовсталі" та можуть бути за це дискваліфіковані"

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Багато хто дорікав лідеру Kalush Orchestra Олегу Псюку, що він на брифінгу нічого не сказав про тяжке становище захисників "Азовсталі".

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І ось прямий ефір. Дванадцятий номер —Kalush Orchestra. Хлопці заспівали дуже добре, концентровано, краще, ніж у пів фіналі. Червоно-чорні кольори блимали тривожно. Наприкінці композиції — жовте сонце.

І ось на його тлі Олег звертається до аудиторії та… раптово кричить схвильованим голосом англійською мовою: "Врятуйте Маріуполь! Врятуйте "Азовсталь"!

Ведучий Тимур Мірошниченко зауважив: "Дай Бог, щоб ці слова допомогли!"

Наші музиканти зробили те, що мали, — привернули увагу до тяжкого становища захисників "Азовсталі"! Але вони порушили правило конкурсу – жодної політики.

Невідомо, чи дискваліфіковані за цей безумовний сміливий вчинок!

Нагадаємо, що пісня Stefania Kalush Orchestra (Україна) про матір Олега Псюка, у якій автор розповідає про свої приємні спогади про неї. Композиція дуже зворушлива. Пісня подана у формі колискової, яку виконує Псюк, ностальгуючи за своїм дитинством.

"Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово". Ліричний герой із роками дедалі більше починає розуміти, наскільки він цінує свою маму. "Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню, яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я коли-небудь для неї робив. Було б дуже круто, якби вона перемогла, і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", — відверто розповів Олег Псюк.