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Топ-10 "Евровидения-2022". Украине дают рекордные шансы на победу: столько процентов еще не было

Константин Рылев
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Первый полуфинал Евровидения 2022 состоится 10 мая

Основными конкурентами Kalush Orchestra на международном конкурсе "Евровидение-2022" будут итальянцы Мамуд и Бланко. Украинской группе дают 48 шансов из 100.

Приближается международный конкурс "Евровидение-2022", который в этом году пройдет в Турине (Италия) на арене Pala Alpitour. Первый полуфинал 10 мая, второй – 12 мая, финал – 14 числа.

На сегодня украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania по букмекерским прогнозам имеет 48% шансов на победу. Максимально у них было 40%, падало до 33-35 % и вот – рекордные 48. Основные конкуренты — итальянцы Мамуд и Бланко, в клипе которых показаны лирические отношения между двумя парнями.

Десятка лидеров Евровидения 2022 согласно прогнозам букмекеров

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Украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania по букмекерским прогнозам имеет 48% шансов на победу
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Конкурс Eurovision 2022 пройдет в Турине

1. Stefania — Kalush Orchestra (Украина) – 48%. Ностальгия по детству и любовь к матери

Stefania — Kalush Orchestra (Украина)

Украину на конкурсе представит рэп-группа Kalush Orchestra. Группа была названа в честь Калуша, родного города основателя и солиста Kalush Олега Псюка. Stefania — песня, посвященная матери Олега. Композиция очень трогательная.

Песня дана в форме колыбельной, которую исполняет Псюк, ностальгируя по своему детству.

"Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово".

Лирический герой с годами все больше начинает понимать, насколько он ценит свою маму.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает эту песню, которую она еще даже не слышала! Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы мы победили, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", — откровенничает Олег Псюк.

2. Brividi — Мамуд и Бланко (Италия) — 11%. Муки любви

Brividi — Мамуд и Бланко

У Италии вроде бы большой отрыв от наших ребят, но, конечно, это связано в первую очередь с политическим моментом – российско-украинской войной, в которой нас поддерживает весь мир.

Brividi — это сингл двух певцов, Мамуда и Бланко. Песня вышла 2 февраля этого года в качестве конкурсной песни для фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо. В финале конкурса песня заняла первое место, став для Мамуда второй победой на этом фестивале — до этого он побеждал в 2019 году с песней Soldi. В 2019 году Мамуд занял и на "Евровидении" второе место. "Brividi" также стала конкурсной заявкой Италии для участия в конкурсе песни "Евровидение-2022" в Турине.

Песня уже стала хитом в Италии, а также попала в мировые чарты, достигнув пятой строчки в Spotify Global Top 50 и пятнадцатой позиции в Billboard Global 200.

Песня сильная, лирическая, о любовных страданиях: "Даже если секс уже не спасение, все равно не беги от меня". А в клипе воспеваются отношения между двумя парнями.

Мамуд – араб родом из Египта. Мать – итальянка. На тему гомосексуальности он так высказывался в итальянской прессе: "Заявление: "Я — гей" ни к чему не приведет. Если мы продолжим подчеркивать эти различия, гомосексуальность никогда не будет восприниматься как нормальное явление, каковым оно и является". При этом каминг-аут 29-летний певец публично не совершал.

Певец BLANCO (Рикардо Фабрикони) – восходящая звезда 18 лет. Свой первый мини-альбом он выпустил в 2020 году. Дебютировал с альбомом Blu celeste в 2021 году, который стал в Италии трижды платиновым.

Слово Brividi переводится как "дрожь". "И я хотел бы любить тебя, но я всегда ошибаюсь. И я дрожу, дрожу, дрожу. Ты тот, кто будит меня по утрам…"

Комментарии итальянцев под треком восторженные, типа: "Мы снова победим".

Но с украинцами им точно придется побороться.

3. Space Man – Sam Ryder (Великобритания) – 10%. Песня о верном космонавте

Space Man – Sam Ryder

Сэм Райдер представит Великобританию на "Евровидении-2022" с песней Space Man. Надо сказать, что Великобритания всегда была равнодушна к этому конкурсу, порой занимая последнее место. Но на этот раз у нее сильный участник. Сэм стал известен благодаря TikTok, где с весны 2020 года он выкладывал свою музыку. К концу того же года Райдер стал самым популярным артистом на платформе, что привело его к подписанию контракта с Parlophone и управляющим агентством TaP Music.

"Если бы я был космонавтом, Я бы смотрел с высоты птичьего полета. Я бы объехал весь мир, но продолжал возвращаться к тебе".

4. Hold Me Closer— Cornelia Jakobs (Швеция) – 9%. Песня о душераздирающем расставании

Hold Me Closer— Cornelia Jakobs

Корнелия Джейкобс — шведская певица и автор песен. В 2022 году Джейкобс выиграла Мелодифестивален с песней "Hold Me Closer".

Пронзительная баллада о расставании. "Ну, может быть, ты и прав и я найду кого-то другого"

5. SloMo – Chanel (Испания), 4%. Супердевушка

SloMo – Chanel

Шанель Терреро, известная как Chanel, будет представлять Испанию на "Евровидении-2022" с песней "SloMo". Ее выступление было поставлено Кайлом Ханагами, который также работал с Дженнифер Лопес, Бритни Спирс, Blackpink, и другими артистами. Песня вошла в испанский хит-парад синглов под тринадцатым номером.

Песня довольно стандартна для "Евровидения", с набором штампов. Но сама по себе Chanel очень сексуальна, убеждая нас в треке: "Я всегда готова подвигать бедрами, разбивая сердца"

6. Die Togethe — Аманда Тенфьорд (Греция) — 2%. Курортный роман

Die Togethe — Аманда Тенфьорд

Аманда Тенфьорд — греко-норвежская певица. Представительница Греции на песенном конкурсе "Евровидение-2022". Родилась в семье норвежки Греты Катрин Тенфьорд и ее мужа — грека Константиноса Георгиадиса. 10 марта 2022 года состоялся релиз песни "Die Together", с которой Аманда представит Грецию на конкурсе.

Песня весьма стандартна, в клипе – парень и девушка начинают крутить любовь на фоне чудесного греческого курортного городка.

7. River – Кристиан Охман (Польша) — 2%. Оперный красавчик

River – Кристиан Охман (Польша)

Польско-американский певец Кристиан Охман с песней "River" выиграл конкурс на польском ТВ 19 февраля 2022 года, став победителем их национального отбора. Охман — внук весмирно известного польского тенора Веслава Охмана. Кристиан получил классическое образование, закончив Музыкальную академию. Он имеет двойное гражданство Польши и США, проживает в Катовице и Варшаве.

В его балладе чувствуются оперные приемы вокала, которые неплохо звучат на фоне поп-аранжировки. Все это не ново, но сделано крепко.

8. Give That Wolf A Banana – Subwoolfer (Норвегия) – 2%. Желтые волки

Give That Wolf A Banana – Subwoolfe

Впервые норвежский дуэт появился на публике 10 января 2022 года, когда было объявлено, что Subwoolfer являются одними из финалистов Melodi Grand Prix 2022. Участники дуэта выступают в масках, перчатках и костюмах и не раскрывают свои личности — вместо этого называют себя псевдонимами "Кейт" и "Джим". Название группы является сочетанием слов "subwoofer" и "wolf".

"Волчья" тема — сквозная линия дуэта.

Секрет вокруг дуэта вызвал предположения о том, кто может скрываться за масками. Среди предполагаемых лиц названы варианты: Гауте Ормосен и Бен Адамс, Sirkus Eliassen, братья Ylvis, Эрик и Крис.

Хороший танцевальный номер с рэп-вставками. Желтые маски волков в черных очках в меру интригуют.

9. De Diepte — S10 (Нидерланды) – 2%. Блондинка с тату в виде бабочки

De Diepte — S10 (Нидерланды)

Ден Холландер (известная как S10) представит Нидерланды на конкурсе песни "Евровидение-2022", и ее песня станет первой песней, исполненной на голландском языке с 2010 года. Песня рассказывает о самых личных воспоминаниях исполнительницы. По словам Ден, "это дань печали и воспоминаниям, которые вы носите с собой. Каждый человек переживает трудные времена в своей жизни. Это то, что нас всех объединяет, и я надеюсь, что люди будут чувствовать себя менее одинокими, когда послушают эту песню". В клипе показаны непростые отношения героини с ее парнем. После ссоры они мирятся и он ей делает тату бабочки на шее.

Нужно сказать, эта композиция и хрипловатый голос певицы несут отпечаток индивидуальности. "Каждый день идет дождь и я не вижу своих ладоней перед глазами, ты и я вместе, да? Было бы так всегда…"

Стиль – брит-поп. Сложно сказать, оценит ли массовая аудитория эту вещь.

10. In Corpore Sano – Konstrakta (Сербия) – 1%. Певица-сатирик.

Ироничная песня In corpore Sano (с лат. — "В здоровом теле") сербской певицы Констракты была задумана как сатира на сербскую систему здравоохранения и медиа во время пандемии COVID-19, стандарты красоты и т. д.

В клипе артистка с отрешенным выражением лица принимает разные процедуры. Сам концептуальный номер сравнивали с работами сербской художницы, звезды современного искусства Марины Абрамович. В финале повторяется: "В здоровом теле — больной разум".

In Corpore Sano – Konstrakta (Сербия)
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