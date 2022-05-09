Основними конкурентами Kalush Orchestra на міжнародному конкурсі "Євробачення-2022" будуть італійці Мамуд і Бланко. Українській групі дають 48 шансів зі 100.

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Наближається міжнародний конкурс "Євробачення-2022", який цього року проходитиме в Турині (Італія) на арені Pala Alpitour. Перший півфінал 10 травня, другий — 12 травня, фінал — 14 числа.

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На сьогодні український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania за букмекерськими прогнозами має 48% шансів на перемогу. Максимально в них було 40%, потім падало до 33-35% й ось — рекордні 48. Основні конкуренти — італійці Мамуд і Бланко, в кліпі яких показані ліричні стосунки між двома хлопцями.

Десятка лідерів Євробачення 2022 згідно з прогнозами букмекерів

[ + – ] Український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania за букмекерськими прогнозами має 48% на перемогу

[ + – ] Конкурс Eurovision 2022 пройде в Турині

1. Stefania — Kalush Orchestra (Україна) — 48%. Ностальгія за дитинством та любов до матері

[ + – ] Stefania — Kalush Orchestra (Україна)

Україну на конкурсі представить реп-гурт Kalush Orchestra. Гурт названий на честь Калуша, рідного міста засновника та соліста Kalush Олега Псюка. Stefania — пісня, присвячена матері Олега. Композиція дуже зворушлива.

Пісня дана у формі колискової, яку виконує Псюк, ностальгуючи за своїм дитинством.

"Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово".

Ліричний герой з роками дедалі більше починає розуміти, наскільки він цінує свою маму.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню, яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби ми перемогли, і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", — відверто розповідає Олег Псюк.

2. Brividi — Мамуд і Бланко (Італія) — 11%. Муки кохання

[ + – ] Brividi — Мамуд і Бланко

В Італії начебто великий відрив від наших хлопців, але, звичайно, це пов'язано насамперед із політичним моментом — російсько-українською війною, в якій нас підтримує весь світ.

Brividi — це сингл двох співаків, Мамуда та Бланко. Пісня вийшла 2 лютого цього року як конкурсна пісня для фестивалю італійської музики в Сан-Ремо. У фіналі конкурсу пісня посіла перше місце, ставши для Мамуда другою перемогою на цьому фестивалі — до цього він перемагав у 2019 році з піснею Soldi. У 2019 році Мамуд посів і на "Євробаченні" друге місце. "Brividi" також стала конкурсною заявкою Італії для участі в конкурсі пісні "Євробачення-2022" у Турині.

Пісня вже стала хітом в Італії, а також потрапила до світових чартів, досягнувши п'ятого рядка в Spotify Global Top 50 і п'ятнадцятої позиції в Billboard Global 200.

Пісня сильна, лірична, про любовні страждання: "Навіть якщо секс уже не порятунок, все одно не тікай від мене". А в кліпі оспівують стосунки між двома хлопцями.

Мамуд — араб родом з Єгипту. Мати — італійка. На тему гомосексуальності він так висловлювався в італійській пресі: "Заява: "Я — гей" ні до чого не призведе. Якщо ми продовжимо наголошувати ці відмінності, гомосексуальність ніколи не сприйматимуть як нормальне явище, яким воно і є". Водночас камінг-аут 29-річний співак публічно не робив.

Співак BLANCO (Рікардо Фабриконі) — висхідна зірка 18 років. Свій перший мініальбом він випустив у 2020 році. Дебютував з альбомом Blu celeste у 2021 році, який став в Італії тричі платиновим.

Слово Brividi перекладається як "тремтіння". "І я хотів би любити тебе, але я завжди помиляюся. І я тремчу, тремчу, тремчу. Ти той, хто будить мене вранці…"

Коментарі італійців під треком захоплені, на кшталт: "Ми знову переможемо".

Але з українцями їм точно доведеться боротися.

3. Space Man — Sam Ryder (Велика Британія) — 10%. Пісня про вірного космонавта

[ + – ] Space Man – Sam Ryder

Сем Райдер представить Великобританію на "Євробаченні-2022" з піснею Space Man. Треба сказати, що Великобританія завжди була байдужою до цього конкурсу, часом посідаючи останнє місце. Але цього разу вона має сильного учасника. Сем став відомим завдяки TikTok, де з весни 2020 року він викладав свою музику. До кінця того ж року Райдер став найпопулярнішим артистом на платформі, що привело його до підписання контракту з Parlophone та керівним агенством TaP Music.

"Якби я був космонавтом, Я б дивився з висоти пташиного польоту. Я об'їхав би весь світ, але продовжував повертатися до тебе".

4. Hold Me Closer — Cornelia Jakobs (Швеція) — 9%. Пісня про несамовите розлучення

[ + – ] Hold Me Closer— Cornelia Jakobs

Корнелія Джейкобс — шведська співачка й авторка пісень. У 2022 році Джейкобс виграла Melodifestivalen із піснею "Hold Me Closer".

Пронизлива балада про розлучення. "Ну, можливо, ти й правий і я знайду когось іншого"

5. SloMo — Chanel (Іспанія), 4%. Супердівчина

[ + – ] SloMo – Chanel

Шанель Терреро, відома як Chanel, представлятиме Іспанію на "Євробаченні-2022" з піснею "SloMo". Її виступ поставив Кайл Ханагамі, який також працював із Дженніфер Лопес, Брітні Спірс, Blackpink та іншими артистами. Пісня увійшла до іспанського хіт-параду синглів під тринадцятим номером.

Пісня досить стандартна для "Євробачення" з набором штампів. Але сама по собі Chanel дуже сексуальна, переконуючи нас у треку: "Я завжди готова порухати стегнами, розбиваючи серця"

6. Die Togethe — Аманда Тенфіорд (Греція) — 2%. Курортний роман

[ + – ] Die Togethe — Аманда Тенфіорд

Аманда Тенфіорд — греко-норвезька співачка. Представниця Греції на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Народилася в сім'ї норвежки Грети Катрін Тенфіорд та її чоловіка — грека Костянтиноса Георгіадіса. 10 березня 2022 року відбувся реліз пісні "Die Together", з якою Аманда представить Грецію на конкурсі.

Пісня дуже стандартна, в кліпі — хлопець і дівчина починають крутити кохання на тлі чудового грецького курортного містечка.

7. River — Крістіан Охман (Польща) — 2%. Оперний красень

[ + – ] River – Крістіан Охман (Польща)

Польсько-американський співак Крістіан Охман із піснею "River" виграв конкурс на польському ТБ 19 лютого 2022 року, ставши переможцем їхнього національного відбору. Охман — онук відомого польського тенора Веслава Охмана. Крістіан здобув класичну освіту, закінчивши Музичну академію. Він має подвійне громадянство Польщі та США, проживає в Катовиці та Варшаві.

У його баладі відчуваються оперні прийоми вокалу, що непогано звучать на тлі поп-аранжування. Усе це не нове, але зроблено міцно.

8. Give That Wolf A Banana — Subwoolfer (Норвегія) — 2%. Жовті вовки

[ + – ] Give That Wolf A Banana – Subwoolfe

Уперше норвезький дует з'явився на публіці 10 січня 2022 року, коли оголосили, що Subwoolfer є одними з фіналістів Melodi Grand Prix 2022. Учасники дуету виступають в масках, рукавицях і костюмах, не розкриваючи свої особистості — замість того називають себе псевдонімами "Кейт" і "Джим". Назва групи є поєднанням слів "subwoofer" та "wolf".

"Вовча" тема — наскрізна лінія дуету.

Секрет навколо дуету викликав припущення, хто може ховатися за масками. Серед ймовірних осіб названі варіанти: Гауте Ормосен і Бен Адамс, Sirkus Eliassen, брати Ylvis, Ерік і Кріс.

Гарний танцювальний номер із реп-вставками. Жовті маски вовків у чорних окулярах у досить інтригують.

9. De Diepte — S10 (Нідерланди) — 2%. Блондинка з тату метелика

[ + – ] De Diepte — S10 (Нідерланди)

Ден Холландер (відома як S10) представить Нідерланди на конкурсі пісні "Євробачення-2022", і її пісня стане першою піснею, виконаною голландською мовою з 2010 року. Пісня розповідає про особисті спогади виконавиці. За словами Ден, "це данина печалі та спогадів, які ви носите із собою. Кожна людина переживає важкі часи у своєму житті. Це те, що нас усіх об'єднує, і я сподіваюся, що люди почуватимуться менш самотніми, коли послухають цю пісню". У кліпі показані непрості стосунки героїні з її хлопцем. Після сварки вони миряться і він їй робить тату метелика на шиї.

Потрібно сказати, ця композиція і хриплуватий голос співачки несуть відбиток індивідуальності. "Щодня йде дощ і я не бачу своїх долонь перед очима, ти і я разом, так? Було б так завжди…"

Стиль — брит-поп. Важко сказати, чи масова аудиторія оцінить цю річ.

10. In Corpore Sano — Konstrakta (Сербія) — 1%. Співачка-сатирик

Іронічна пісня In Corpore Sano (з лат. — "У здоровому тілі") сербської співачки Констракти була задумана як сатира на сербську систему охорони здоров'я та медіа під час пандемії COVID-19, стандарти краси тощо.

У кліпі артистка з відчуженим виразом обличчя приймає різні процедури. Сам концептуальний номер порівнювали з роботами сербської художниці, зірки сучасного мистецтва Марини Абрамович. У фіналі повторюється "У здорому тілі — хворий розум".

[ + – ] In Corpore Sano – Konstrakta (Сербія)

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