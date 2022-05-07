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Культура Российско-украинская война

Война и лакшери. Что отстаивала Украина на Венецианской биеннале

Зоя Звиняцковская
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венеция, биеннале, венецианская биеннале 2022
Фото: Предоставлено PinchukArtCentre | Биеннале, которая вот уже почти 140 лет раз в два года происходит в Венеции — главное арт-событие мира

В Италии открылась Венецианская биеннале. Без России, но с тремя украинскими экспозициями. Что происходит на фестивале и как люди культуры оценивают войну России в Украине, с места событий передает корреспондент Фокуса.

Биеннале, которая вот уже почти 140 лет раз в два года происходит в Венеции — главное арт-событие мира. Неудивительно, что попасть на биеннале — тот еще квест: вся пресса мира пытается это сделать, но аккредитацию получают немногие. В этом году желающих было еще больше — ведь обычная пауза в два года из-за ковидного нокдауна растянулась на три. И, вдобавок ко всему, журналистам из Украины жизнь подбросила особый ужасный квест: как попасть на биеннале, когда в твоей стране война. И, главное, зачем, ведь какое может быть искусство в такое время? Однако наш корреспондент лишний раз убедился, что искусство — это оружие, а культура — еще один фронт. Культурный фронт.

Ситуация: труп российского павильона

В этом году Венецианская биеннале, крупнейший мировой арт-форум, проходит на фоне войны в Украине и фактически предвоенной обстановки в Европе. С одной стороны, это определяет всю атмосферу огромного мероприятия, с другой – режет глаз, что экспозиции многочисленных проектов фактически ничего не говорят о войне. Ничего удивительного: эскалация российской агрессии против Украины началась за полтора месяца до открытия биеннале, все выставки были уже готовы, изменить было практические ничего нельзя (за единичными исключениями, о которых ниже) и, по сути, в нынешнем виде La Biennale di Venezia стала одним большим слепком мира, которого уже не существует.

В этом контексте интересно было ходить чередой хорошо срежиссированных залов основного проекта и смотреть, как разворачивается тема взаимоотношений человека с природой, ее боязнь и осознание величия (привет, ковид), тема буквального внутреннего эскапизма (вглубь человеческого тела) и прочие не слишком актуальные уже соображения. Впрочем, искусство не было бы собой, если б на эмоциональном уровне не сумело предсказать катастрофу: тема основного проекта и вставные "капсулы времени" в нем были посвящены сюрреализму, самому заметному художественному течению Европы между двумя крупнейшими войнами ХХ века.

биеннале, венеция, венецианское биеннале, алексей кузьмич
Закрытый российский павильон с надписью BELO на нем, нанесенной в ходе акции белорусского художника Алексея Кузьмича
Фото: Зоя Звиняцковская

Но все эти темы, в общем, захватывающе интересные и хорошо проработанные, отходили на второй план. Гораздо больше волновал людей вид закрытого российского павильона (российские художники и куратор избавили дирекцию биеннале от метаний между этикой и бизнесом и в первые же дни войны сами отказались от участия), который молчаливым обелиском торчал на главной аллее в Джардини.

Обычно полный жизни, с огромной очередью из россиян и сочувствующих перед входом, теперь он стал лишь объектом выражения разнообразных эмоций по поводу российской агрессии. Так, уже в первые дни работы биеннале перед павильоном последовательно случилось минимум три акции. Открыл марафон белорусский художник Алексей Кузьмич: весь выкрашенный золотой краской, он дописал на павильоне RUSSIA надпись BELO и громко выкрикивал: "Heil Hitler!", сопровождая возглас характерным жестом – до тех пор, пока его не увела полиция.

На следующий день живущая в Европе российская художница Катя Марголис сфотографировалась перед павильоном в украинском веночке и с надписью Stop Rapist Ukraine (запомним это характерное высказывание). Спустя два дня еще один русский художник Вадим Захаров попротестовал там пару минут с большим информационным плакатом. Как известно, биеннале продлится до ноября и место возле трупа российского павильона открыто всем желающим.

Симптоматично, что украинцы в этом движении не участвовали – ну и правда, все, что мы хотим сказать России, мы сообщаем напрямую на поле боя. Наши использовали павильон исключительно как фон для фотографии руки с поднятым средним пальцем – таких однотипных фоток в соцсетях членов украинской делегации образовалась целая коллекция.

Присутствие: Украина защищает свободу

В этом году Украина была представлена на биеннале беспрецедентно: сразу тремя проектами. Первый – национальный украинский павильон, который показал работу харьковского художника Павла Макова "Фонтан истощения".

павел маков, Фонтан истощения, биеннале, венециявенеция
Проект Павла Макова. "Фонтан истощения. Acqua Alta" в Национальном павильоне Украины на Венецианской биеннале
Фото: Зоя Звиняцковская
павел маков, Фонтан истощения, биеннале, венециявенеция
Проект Павла Макова. "Фонтан истощения. Acqua Alta" в Национальном павильоне Украины на Венецианской биеннале
Фото: Зоя Звиняцковская
павел маков, Фонтан истощения, биеннале, венециявенеция
Проект Павла Макова. "Фонтан истощения. Acqua Alta" в Национальном павильоне Украины на Венецианской биеннале
Фото: Зоя Звиняцковская
павел маков, Фонтан истощения, биеннале, венециявенеция
павел маков, Фонтан истощения, биеннале, венециявенеция
павел маков, Фонтан истощения, биеннале, венециявенеция

Этот элегантный проект посвящен в широком смысле оскудению ресурсов и безусловно резонировал с довоенной повесткой биеннале. Однако в новой реальности главным стейтментом проекта стала история его кураторов – Лизаветы Герман, Марии Ланько и Бориса Филоненко, а также самого художника, которые каждый со своими невероятными сложностями смогли доехать до Венеции соответственно из Киева и Харькова и, собственно, доставить работу в Италию (Лизавета Герман к тому же в начале марта родила ребенка, в первую неделю войны выехав из Киева во Львов).

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Еще одним ожидаемым украинским высказыванием стал масштабный проект PinchukArtCenter "Это Украина: Защищая свободу". Он стал поистине организационным подвигом: уже готовая традиционная выставка финалистов Future Generation Art Prize 24 февраля была отменена и за полтора месяца в сложнейших условиях собран был совершенно новый проект, резонирующий с военной повесткой. В первой части экспозиции в специально снятом под него величественном здании Scuola Grande della Misericordia были представлены знаковые для украинского искусства музейные работы Марии Примаченко и Татьяны Яблонской, а также созданные буквально под обстрелами работы Никиты Кадана, Леси Хоменко и Евгении Белорусец. Второй этаж был отдан иностранным художникам – друзьям PinchukArtCenter, которые представили свои творческие рефлексии на военные действия в Украине. Там были работы Марины Абрамович, Олафура Елиассона, JR, Демиена Херста, Бориса Михайлова и Такаши Мураками.

Наконец, еще одним, совершенно внеплановым событием стал специальный проект Piazza Ucraina в Джардини, задуманный совместно дирекцией биеннале и всеми украинскими силами и воплощенный кураторами официального украинского павильона. Центральное место в нем занимала инсталляция в виде спрятанного за мешками с песком памятника, а вокруг размещались принты работ украинских художников, созданных за первые месяцы войны. По замыслу, по мере появления новых работ они должны сменять старые на опаленных столбах вокруг "памятника".

Piazza Ucraina, биеннале, венеция
Piazza Ukraina в Джардини. На деревянных панелях — принты работ украинских художников, сделанные за первые месяцы войны. Автор центральной конструкции — Дана Космина
Фото: Зоя Звиняцковская
Piazza Ucraina, биеннале, венеция
Piazza Ukraina в Джардини. На деревянных панелях — принты работ украинских художников, сделанные за первые месяцы войны. Автор центральной конструкции — Дана Космина
Фото: Зоя Звиняцковская
Piazza Ucraina, биеннале, венеция
Piazza Ukraina в Джардини. На деревянных панелях — принты работ украинских художников, сделанные за первые месяцы войны. Автор центральной конструкции — Дана Космина
Фото: Зоя Звиняцковская
Piazza Ucraina, биеннале, венеция
Piazza Ucraina, биеннале, венеция
Piazza Ucraina, биеннале, венеция

Реакция: лакшери и война

Первая же пресс-конференция, которая состоялась накануне открытия официального украинского павильона, очертила примерный спектр вопросов, которые есть у культурной Европы по отношению к Украине. "Искусство – это пространство диалога, когда вы начнете диалог с россиянами?" — уверено спросила итальянская журналистка, быстро подняв руку.

Другой англоговорящий журналист спросил: "Искусство – это лакшери. Считаете ли вы правильным сегодня, когда ваша страна в огне, принимать участие в подобном лакшери-мероприятии?"

В этом вопросе сконцентрировалась вся пропасть между нами в понимании роли искусства – и, как это часто бывает, в нем же была и возможность. Причем возможность – для нас. Действительно, как раз сейчас, когда взоры всего мира прикованы к Украине, у нас есть прекрасная возможность показать, чем может быть искусство в современном мире. Причем вариантов может быть гораздо больше, чем один.

Эмоциональная стратегия: флаг Украины должен быть везде

Ее прекрасный образец представил прямо на биеннале PinchukArtCenter. Когда речь идет о важных вещах и ты работаешь с эмоциями, полумеры не подходят. Флаг Украины должен быть на всем огромном здании и виден отовсюду. Выставка должна включать наиболее знаковые, яркие и эффектные работы. Наконец, церемония открытия из формальной процедуры должна превратиться в эмоциональную бомбу, которая взрывается в голове у каждого, кто там оказался.

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Кроме того, должны быть задействованы все ресурсы, все международные связи, все возможности. Президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто, куратор главного проекта Чечилия Алемани и даже мэр Венеции Луиджи Бруньяро, в доме которого, кстати, живут две украинские семьи — все они должны быть тут, чтобы участвовать в церемонии и видеть ее других важнейших участников. Среди них был даже Президент Украины Владимир Зеленский: видеозапись его эмоциональной речи стала центральным событием открытия. За ней последовала видеозапись песни Святослава Вакарчука из разбомбленного двора в Харькове, речь Анастасии Гулий — жертвы Холокоста, вынужденной вновь бежать от войны (она читала стихи, первая строчка которых была "В могиле братской все свои…") и гимн Украины в исполнении Тины Кароль. Совокупное впечатление от всего этого было просто ошеломительным, и многие отвыкшие от реальной жизни европейские культурные деятели выскакивали из зала в коридор – порыдать. Эмоциональное оружие оказалось очень эффективным.

венеция, биеннале, венецианская биеннале 2022
Трансляция обращения Президента Украины Владимира Зеленского на открытии выставки PinchukArtCentre "Это Украина: защищая свободу"
Фото: Зоя Звиняцковская

Деколониальная стратегия: опыт Украины

На первый взгляд, этот рынок уже охвачен. Национальные павильоны бывших колонизаторов не просто полны, а буквально отданы искусству бывших колоний, внешних и внутренних. Монументальная фигура чернокожей женщины, созданная чернокожей художницей Симоне Лей из Чикаго, встречает посетителя перед павильоном США, задекорированным под африканскую хижину. В павильоне Бельгии маленькие чернокожие и азиатские дети играют в свои игры на множестве экранов: страну представляет переехавший в Мехико бельгийский художник художник Френсис Элс.

Этот список можно многократно продолжить; в основном проекте также представлено множество "постколониальных" художников. Однако более внимательный взгляд показывает: это искусство создано бывшими колонизаторами, на деньги бывших колонизаторов и экспонируется институционными усилиями бывших колонизаторов. У Украины есть реальный шанс изменить.

В Фейсбуке полушутя обсуждалась необходимость открытия Украинского института деколониальных студий (кто-то сразу добавил – международного). И это только отчасти шутка. Мы сегодня в уникальной ситуации: европейская страна со своим современным искусством и культурными институциями прямо сейчас переживает опыт деколонизации – и имеет возможность рассказать об этом от первого лица, без посредничества "старшего брата". И тема эта сегодня актуальна как никогда.

Стратегия культурной политики

В расположенный на втором этаже старого Арсенала амфитеатр, где проходила церемония открытия украинского национального павильона, перестали пускать уже за 10 минут до начала – столько туда набилось народу. Охранник честно сказал, что деревянные конструкции могут упасть и что тут никогда не было столько людей. Проект национального павильона посетили в общей сложности 20 министров культуры разных стран (и при этом нашего министра культуры, который мог бы с ними поговорить о культурном сотрудничестве, там не было, отметим в скобках).

биеннале, венеция, павильон Украины
Амфитеатр в здании Арсенала буквально ломится от желающих присутствовать на официальном открытии павильона Украины на биеннале. На сцене — художник Павел Маков, кураторы Лизавета Герман, Мария Ланько и Борис Филоненко и комиссар проекта замминистра культуры Катерина Чуева
Фото: Зоя Звиняцковская
биеннале, венеция, павильон Украины
Амфитеатр в здании Арсенала буквально ломится от желающих присутствовать на официальном открытии павильона Украины на биеннале. На сцене — художник Павел Маков, кураторы Лизавета Герман, Мария Ланько и Борис Филоненко и комиссар проекта замминистра культуры Катерина Чуева
Фото: Зоя Звиняцковская
биеннале, венеция, павильон Украины
Амфитеатр в здании Арсенала буквально ломится от желающих присутствовать на официальном открытии павильона Украины на биеннале. На сцене — художник Павел Маков, кураторы Лизавета Герман, Мария Ланько и Борис Филоненко и комиссар проекта замминистра культуры Катерина Чуева
Фото: Зоя Звиняцковская
биеннале, венеция, павильон Украины
биеннале, венеция, павильон Украины
биеннале, венеция, павильон Украины

Руководство биеннале сумело разместить в Джардини немаленькую Piazza Ucraina — где нет ни одного свободного пятачка и, кажется, никак невозможно ничего добавить вообще.

Мир, в том числе мир искусства, готов. Он собрался и ждет – что скажет Украина. Какую же информацию мы сообщаем миру? Рассказы про ужасы войны, разоблачение российской пропаганды, ответы на стандартные вопросы начет "братских народов" и "диалога" — эта реактивная программа-минимум у украинской культуры получается хорошо. А что потом? Какой следующий шаг? Как насчет проактивных шагов?

Основной вопрос сейчас – сможет ли Украина предложить новую повестку дня международному арт-сообществу, а это не так просто, как кажется. Тут украинцам придется преодолевать как инерцию внешнего отношения к Украине, так и собственные внутренние стереотипы.

С одной стороны — Европа, привыкшая к особому имиджу и выразительному искусству России, не может смириться с тем, что Украина имеет собственное, отдельное культурное лицо. Несчастная жертва вероломной агрессии – это да, это вписывается в парадигму. С другой стороны — и мы привыкли, что называется, бить на жалость, тем более, что сейчас это сделать легче, чем когда быто ни было.

Несмотря на весь интерес к украинской культуре, мы находимся в весьма уязвимом положении и уже очень скоро наступит тот момент, когда, прослушав по одному разу украинскую музыку, посмотрев фильмы и выставки, зарубежный зритель спросит: а что дальше?

Впрочем, чтобы ответить на этот вопрос другим, надо знать ответ самому.